OnePlus Nord 2T – o novo smartphone de gama média surge em imagens

A OnePlus está numa posição em que os consumidores começam a ter alguma dificuldade em perceber o rumo que a marca vai tomar. Cada vez mais próxima da marca OPPO, continua a apostar nos modelos das suas várias gamas, nomeadamente na linha Nord que de destaca pelos smartphones de entrada de gama e gama média.

O OnePlus Nord 2T tem vindo a ser apontado como o sucessor do Nord 2 apresentado em julho do ano passado e os rumores adensam-se. Existem agora novas imagens que parecem mostrar um pouco do que está para vir.

Foi logo no início deste ano que começaram a chegar as primeiras informações relativas ao novo smartphone de gama média da OnePlus. O OnePlus Nord 2T será o sucessor do modelo apresentado há quase um ano e que chegou mesmo a receber uma edição especial inspirada no PAC-MAN.

Além de algumas particularidades, surgiram agora imagens vindas do leaker Digital Chat Station que parecem mostrar esta futura versão do smartphone de gama média da OnePlus.

Aliás, estas imagens trazem alguns pontos em comum com alguns dos smartphones Nord, nomeadamente com a versão anterior e com o modelo mais acessível Nord CE 2 5G.

As imagens que revelam o OnePlus Nord 2T

Perante as imagens partilhadas são visíveis três câmaras, sendo uma delas posicionada em destaque e outras duas no módulo inferior. A câmara principal deverá ter um sensor Sony IMX766 de 50 MP. As outras câmaras são apontadas noutros rumores como sendo de 8 MP (ultra wide) e 2 MP (macro).

São também visíveis dois LEDs para flash. O ecrã ocupa o painel frontal com margens muito reduzidas e têm câmara no canto superior esquerdo. Esta câmara deverá ter 32 MP, segundo algumas informações avançadas.

Na publicação que acompanha as imagens é ainda referido que este modelo será lançado com um SoC Dimensity 1300 da MediaTek. Avança ainda que esta poderá ser a versão MediaTek do OPPO Reno8, que será lançado com um SoC da Qualcomm, o Snapdragon 7.

A bateria deverá ter 4500 mAh com carregamento rápido a 80W. Há ainda informações que apontam para a chegada de uma versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Sem grandes surpresas virá com Android 12 e OxygenOS 12 e deverá chegar ainda no verão.