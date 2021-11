OnePlus Nord 2 terá edição especial PAC-MAN

O OnePlus Nord 2 foi lançado em julho deste ano e assume-se como uma opção de qualidade na gama média. Vem com um processador Dimensity 1200 5G, tem ecrã Fluid AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, câmara principal de 50 MP, bateria de grande capacidade com carregamento a 65W, e estes são apenas alguns dos seus argumentos.

Agora, a OnePlus dá a conhecer uma edição especial do Nord 2 inspirada no PAC-MAN.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

Não é a primeira vez que a OnePlus lança edições especiais do seus smartphones, já o fez do Star Wars, Avengers e McLaren. Agora, numa parceria com Bandai Namco é anunciado o OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition.

Já há alguns dias que os mais atentos puderam perceber que algo estaria para chegar, com a partilha de algumas imagens alusivas ao jogo nas suas redes sociais.

Alguns pormenores revelados

Para já, sabe-se apenas que o grande lançamento acontecerá a 15 de novembro e que não lhe faltará nada. Da própria figura amarela de boca aberta, às cerejas e até aos indesejáveis fantasmas, todos estes elementos estarão presentes nesta edição especial. Haverá, inclusivamente, um labirinto néon que brilhará no escuro.

Segundo Oliver Zhang da OnePlus em entrevista ao site Android Central,

A OnePlus personalizou profundamente o hardware e o software do OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, proporcionando diversão e entretenimento sem fim do clássico jogo de arcade PAC-MAN. O OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition é o primeiro telefone OnePlus com uma experiência de utilizador gamified no seu núcleo. Esperamos que os utilizadores fiquem tão entusiasmados em mergulhar neste telefone quanto estavam quando jogaram PAC-MAN pela primeira vez"

Esta personalização vai incluir ícones personalizados, papeis de parede, animações estáticas e dinâmicos, filtros de câmara exclusivos, entre outros elementos. Haverá nomeadamente uma versão pré-instalada do PAC-MAN 256 e desafios integrados no software que vão desbloqueando novos elementos à medida que são concluídos.

Depois as outras especificações principais, já descritas acima, permanecem associadas a esta versão PAC-MAN.

O preço

Além disso, a OnePlus tem a decorrer um passatempo no seu site, onde apenas tem que jogar PAC-MAN e fazer a pontuação mais elevada para ganhar um destes smartphones, nos próximos 2 dias. Além disso, os participantes terão acesso antecipado às pré-vendas desta edição limitada e ainda a uma oferta especial.

Há já indicação dos preços para os vários mercados. Segundo se pode ler na publicação exclusiva, será lançado apenas com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Na Índia terá um preço de ₹37.999, no Reino Unido de £499 e no resto da Europa, de €529. De referir que o modelo OnePlus Nord 2 5G com as mesmas características está disponível por €499, pelo que a edição especial não vem acrescer em demasia o valor final do produto.