Wang Yaping é a primeira astronauta chinesa a conduzir um passeio espacial

A astronauta Wang Yaping tornou-se a primeira mulher chinesa a andar pelo espaço, tendo estado fora da estação espacial durante seis horas para executar trabalhos. A caminhada está inserida numa missão de seis meses na estação espacial da China, de acordo com a Administração Espacial do país.

Wang Yaping e os dois companheiros astronautas são a segunda tripulação a residir na estação.

No domingo à noite, Wang Yaping, de 41 anos, e Zhai Zhigang, de 55 anos, deixaram o módulo principal da estação espacial da China. Conforme informou a agência China Manned Space, estiveram durante seis horas a instalar equipamento e a realizar testes, ao lado do braço de serviço robótico da estação - do lado de fora. O terceiro elemento da tripulação, Ye Guangfu, observou todo o passeio espacial a partir de dentro da estação.

Embora ambos tivessem já viajado para as estações espaciais experimentais da China, Zhai Zhigang havia conduzido a primeira viagem espacial do país, há 13 anos.

Primeira astronauta chinesa a conduzir um passeio espacial

Então, com a caminhada de domingo, Wang Yaping tornou-se a primeira mulher a conduzir um passeio espacial, como parte de uma missão de seis meses na estação espacial da China. Esta começou no dia 16 de outubro deste ano, aquando da sua chegada, e está programada para durar o maior período de tempo no espaço, até agora, protagonizado por astronautas chineses. Aliás, estes são apenas a segunda tripulação a residir na estação espacial da China, de forma permanente.

Estão previstos três passeios espaciais que servirão para instalar equipamento para a expansão da estação. Paralelamente, a tripulação avaliará as condições de vida no módulo Tianhe e realizará experiências. Este módulo da estação será acoplado a mais duas secções chamadas Mengtian e Wentian.

Quando estiver completa, a estação espacial da China pesará cerca de 66 toneladas e, conforme os planos do programa espacial chinês, receberá várias tripulações, ao longo dos próximos dois anos, para que fique completamente operacional.

