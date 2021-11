Preço dos combustíveis baixa hoje! Saiba quanto…

O mundo está a passar por várias crises, sendo que uma delas, que afeta os bolsos de quase todos, é a crise dos combustíveis. No entanto, hoje há uma boa notícia, isto porque os combustíveis vão baixar bastante, sendo a maior queda em vários meses.

Saiba quanto vão baixar os combustíveis a partir de hoje e os pontos de abastecimento mais baratos.

De acordo com informações da SIC, os combustíveis vão ficar mais baratos! A gasolina sofreu a maior queda em oito meses, uma semana depois do barril do petróleo desvalorizar nos mercados internacionais. A gasolina simples 95 vai ficar um cêntimo e meio mais barata. Relativamente ao gasóleo simples, vai descer dois cêntimos, mas em média deve ficar ainda acima do euro e meio por litro. Esta será a maior queda semanal do preço do gasóleo desde março.

Preço dos combustíveis online

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços.

No portal é ainda possível saber onde é que os combustíveis são mais em conta. O portal apresenta duas tabelas, com o TOP 5 dos mais baratos para gasolina simples 95 e Gasóleo simples.

O consumo de combustíveis em Portugal aumentou 8,9% em setembro, face ao mesmo mês de 2020, mas recuou 4,1% face a agosto, invertendo a trajetória ascendente iniciada em fevereiro.

De acordo com a ERSE, a diminuição do consumo de combustíveis derivados de petróleo em setembro ocorreu na gasolina, no ‘jet’ e no gasóleo, que registaram reduções de 11,91 kton, de 5,01 kton e 10,67 kton, respetivamente, face a agosto de 2021, o equivalente a variações de 11,6%, 5,0% e 2,5%.

Segundo o regulador, os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento ‘low cost’. Braga, Castelo Branco e Santarém registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos, enquanto Bragança, Faro e Lisboa apresentaram os preços mais altos.