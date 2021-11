Xiaomi 12 – rumores adensam-se e lançamento é esperado para breve

Ainda sem que tinha sido anunciada uma data oficial para o lançamento do Xiaomi 12, a verdade é que o adensar de rumores faz prever que tal venha a acontecer muito em breve, mais propriamente no mês de dezembro.

Agora há novas informações que revelam que a Xiaomi ainda está ajustar as suas melhores tecnologias de forma a oferecer a melhor experiência de utilizador possível.

A Xiaomi tem sido a fabricante escolhida pela Qualcomm para apresentar os primeiros smartphones equipados com os seus processadores de topo. Portanto, com a chegada do Snapdragon 898 são será uma surpresa se virmos o Xiaomi 12 a ser o primeiro smartphone a ser apresentado, logo após o anúncio da Qualcomm, ainda que a Motorola esteja também na fila para tal feito.

Este anúncio irá acontecer na Tech Summit da Qualcomm que tem data marcada para os dias 30 de novembro a 2 de dezembro.

Mas, sendo o primeiro a estrear o Snapdragon 898 ou não, o Xiaomi 12 será lançado ainda este ano, durante o mês de dezembro. Agora há mais informações relevantes que acabaram de ser divulgadas pelo Digital Chat Station.

Ao que parece, o novo Xiaomi 12 não trará consigo a mais avançada tecnologia de carregamento desenvolvida pela fabricante. Ao invés dos 120W, o modelo base deverá carregar a 100W na sua potência máxima. Quando ao modelo Pro ou Ultra não há essa indicação, pelo que poderão vir mesmo com 120W.

Na mesma publicação há referência à câmara principal deste modelo que será de 50 MP e não terá auxílio de nenhuma lente periscópio. No entanto, o modelo superior já deverá contar com tal tecnologia, como aliás já aqui tínhamos escrito.

Espera-se que a Xiaomi tenha tido a capacidade para criar uma câmara frontal que ocupe menos espaço na perfuração do ecrã e que tal se conjugue com margens ainda mais estreitas. A juntar a isto, o smartphone dever-se-á manter também com uma espessura relativamente fina face à bateria que terá integrada.