DART – Seja um defensor planetário da NASA contra asteroides que ameacem a Terra

É recorrente ouvirmos alguns entendidos dizerem que a Terra tem tido sorte. Desde há muitos milhares de anos que um asteroide de grande dimensão não choca com o planeta e faz estragos devastadores. Contudo, não podemos depender da sorte e é urgente haver um plano de contingência para podermos um dia atacar o problema antes que o problema nos ataque a nós. A NASA quer-nos tornar defensores planetários com a sua missão DART.

A agência espacial norte-americana desafia-nos a um pequeno teste para comemorar a próxima missão de defesa de asteroides.

DART: a força espacial da NASA para atacar um asteroide destruidor

Desde há vários anos que a NASA prepara a sua missão DART para perceber como poderá alterar a rota de um asteroide. A agência espacial prepara-se para lançar uma nave com o objetivo de testar um método experimental para desviar objetos próximos à Terra.

Contudo, a NASA desafia-nos a participar da missão, testando o nosso próprio know-how de defesa planetária.

A missão Double Asteroid Redirection Test (DART) da agência espacial foi projetada para testar uma técnica de "impacto cinético" para desviar qualquer asteroide ou cometa que poderia, de outra forma, colidir com a Terra.

A missão, que pode ser lançada em 23 de novembro, tem como alvo um asteroide binário próximo à Terra chamado Didymos. A maior rocha deste par, chamada Didymos A, descoberta em 1996, tem cerca de 780 metros de diâmetro, enquanto a menor, Didymos B, descoberta em 2003, tem apenas 160 metros.

A nave DART colidirá com o Didymos B (também conhecida como Didymoon ou Dimorphos). Esta rocha tem uma dimensão parecida com os asteroides que costumam ameaçar a Terra.

A nave então irá atingir Didymos B de frente numa tentativa de movê-la para um caminho ligeiramente diferente e demonstrar a capacidade de usar esta tecnologia para evitar ameaças de impacto potencial no futuro.

NASA quer colocar-nos à prova

Em preparação para a missão DART, o público mais curioso pode responder a um questionário online para determinar se está pronto para se tornar um defensor planetário. O questionário de cinco perguntas testa o seu conhecimento sobre asteroides, a missão DART e a Organização de Coordenação de Defesa Planetária (PDCO) da NASA, que foi criado em 2016 para gerir os esforços de defesa planetária.

Depois de concluir o questionário, receberá uma certificação digital onde é certificado que está pronto para ser um defensor planetário na missão DART da NASA. Os participantes podem descarregar o seu certificado e crachá de defensor planetário para partilhar nas redes sociais usando as hashtags #PlanetaryDefender e #DARTMission.

Conforme já referimos, a missão DART está programada para ser lançada a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 em 23 de novembro às 06:20 GMT do Complexo de Lançamento Espacial 4 Leste de Vandenberg (SLC-4E), na Califórnia.

A nave DART chegou à Base da Força Espacial de Vandenberg no passado dia 2 de outubro, onde passou por testes finais de pré-lançamento e verificações antes do seu voo.

A nave foi construída pelo Johns Hopkins Applied Physics Lab (APL) em Maryland, e irá colidir deliberadamente com a rocha Dimorphos à velocidade de 6,6 km por segundo ou a 23.760 km/h.