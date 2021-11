Gráfica GeForce RTX 3080 Ti para portáteis terá 7424 núcleos CUDA e 16 GB GDDR6

O lançamento de novos equipamentos gráficos não é nada que surpreenda por parte da Nvidia, uma vez que esse é o seu grande foco. No entanto recentemente surgiram rumores de que a fabricante norte-americana estaria a preparar a gráfica GeForce RTX 3080 Ti também para computadores portáteis. E esta seria uma forma de se preparar e responder às GPUs Intel Arc Alchemist.

Agora há novos detalhes que fortalecem a hipótese deste lançamento. E segundo as informações, a GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Mobile terá 7424 núcleos CUDA e 16 GB de memória GDDR6.

GeForce RTX 3080 Ti Mobile terá 7424 núcleos CUDA

Novas revelações dão cada vez mais força à possibilidade de termos em breve o lançamento de computadores portáteis equipados com as novas placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti. Segundo consta, esta nova GPU será então o modelo topo de gama de toda a linha GeForce RTX 30 para portáteis.

A nova confirmação vem do software de benchmarking Geekbench 5, o qual revela que esta RTX 3080 Ti Mobile terá o chip gráfico GA103 e contará com 7424 núcleos CUDA ativos e 256 desativados, o que perfaz 7680 núcleos no total, o máximo que o sistema deste chip pode fornecer.

Outras informações no software indicam que a Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Mobile funciona com uma frequência máxima de 1394 MHz. Vem acompanhada de uma memória de 16 GB de capacidade que pode ser GDDR6 ou também GDDR6X, ainda não há bem certezas neste aspeto.

O teste foi realizado com um processador Intel Core i9-12700H, composto por 14 núcleos, 20 threads, uma frequência base de 2,45 GHz e turbo de 4,17 GHz e ainda 32 GB de memória RAM. Neste sentido é a combinação perfeita entre a gráfica topo de gama da Nvidia e um dos novos CPUs Intel Alder Lake de 12ª geração. Por conseguinte, certamente estaremos a falar de um poderoso computador portátil.

A Nvidia deve anunciar estas novas gráficas mobile no início de janeiro de 2022, sendo que as apostas recaem na possibilidade das GPUs serem apresentadas durante o evento CES 2022 que acontece na primeira semana do novo ano.

