NASA revela novos e curiosos sons de Marte captados pelo rover Perseverance

A humanidade continua a descobrir Marte. O que já foi visto e ouvido, não permite ainda uma ideia totalmente fidedigna da realidade do planeta. Há muito ainda por decifrar do que os robôs no solo marciano conseguem ver e ouvir. Como tal, os cientistas da NASA sabem que a atmosfera fria e fina do Planeta Vermelho age como um filtro que abafa as frequências mais altas e emite sons muitas vezes intrigantes.

A NASA partilhou cinco horas de novas gravações feitas pelo rover Perseverance. No material recolhido é possível ouvir os sons do próprio planeta, bem como do robô à medida que este se estende sobre a superfície de Marte.

Som extraterrestre é um som de desolação

Conforme a NASA explicou num artigo nesta segunda-feira, o Perseverance é o primeiro veículo a gravar a paisagem sonora marciana com microfones dedicados.

Para além de soarem simplesmente frias, as gravações são dados científicos importantes. Os microfones do rover também captaram o latejar de baixa frequência, o bater e o turbilhão das lâminas de rotor do helicóptero Ingenuity a voar a mais de 80 metros de distância.

Esta gravação ajudou os cientistas a eliminar dois modelos incorretos sobre a forma como o som se propaga em Marte.

Então o que nos mostra o som de Marte?

Num vídeo da NASA sobre as novas gravações, podem ouvir-se uma série de sons de Marte. No início há um murmúrio espesso e arrojado, e ocasionais chicotadas do vento marciano. Não é fácil fazer uma comparação, é um conjunto de sons num ambiente inóspito, vazio de vida, vazio de quase tudo o que na Terra é condição para a existência de som.

Contudo, segundo a descrição da agência espacial norte-americana, estes sons soam um pouco como estar ao lado de uma bandeira num vento forte no Polo Sul com grandes proteções nos ouvidos - o som da desolação.

Os sons do próprio rover Perseverance também são captados. As suas rodas de metal que rolam sobre a areia marciana soam um pouco como ouvir Darth Vader a arrastar um bidão de petróleo por um estreito corredor de naves espaciais.

Se ouvirmos com atenção percebemos que ao captar o som do Ingenuity este soa extremamente ténue, mas está ali. Mas atenção que a máquina faz muito barulho. Este helicóptero, pelo facto da gravidade ser mais baixa em Marte (cerca de um terço da da Terra) torna a vida do robô voador muito mais difícil, para gerar sustentação adequada.

Para termos uma ideia, a densidade atmosférica do Planeta Vermelho é cerca de 1⁄100 como a da Terra ao nível do mar, ou a mesma que a 27.000 m, uma altitude nunca alcançada pelos helicópteros existentes. Para manter o Ingenuity no ar, as suas lâminas de formato especial e tamanho ampliado devem girar a uma velocidade de pelo menos 2.400 e até 2.900 rpm, ou cerca de 10 vezes mais rápido do que o necessário na Terra.

No entanto, o tal filtro criado pela atmosfera fria e fina do Planeta Vermelho abafa o som real, ou pelo menos aquele que entendemos ser o mais fidedigno.

Os cientistas estavam errados sobre como o som se propaga no planeta

Contudo, há um facto interessante retirado destas amostras. Ao ser possível aos microfones do Perseverance captar sussurros do zumbido do Ingenuity é sugerido que a atmosfera marciana pode propagar o som mais longe do que anteriormente tinha sido percebido.

Mas é melhor ouvir e tirar as suas conclusões. O som extraterrestre começa por volta do minuto 1:53 no vídeo abaixo. Recomenda-se a utilização de auscultadores.

Os sons em Marte de facto não têm a riqueza harmónica dos sons da Terra. Contudo, estes dados mostraram que as "certezas" antes tidas pelos cientistas, estavam erradas.