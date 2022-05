Carl Pei, o fundador da OnePlus tem estado dedicado à sua mais recente marca. A Nothing tem estado lentamente a crescer no mercado, criando produtos únicos e de especificações e design diferente de tudo o que é habitual.

Com uma novidade a caminho, muitos questionam-se como será o próximo smartphone da marca. O Nothing Phone (1) será em breve uma realidade e agora surgiram parte das suas especificações. Estas prometem muito e espera-se que sejam confirmadas.

A Nothing é a mais recente criação do conhecido Car Pei. Este foi um dos fundadores da OnePlus, e prepara-se para dar agora continuidade aos produtos únicos desta marca. Tudo começou com os Nothing Ear (1) e de verá continuar em breve com um smartphone.

A Internet tem sido o local onde o Nothing Phone (1) tem sido revelado, de forma antecipada e rodeado de alguma incerteza. O seu design foi já revelado antes e agora surgiram novas informações importantes sobre este novo smartphone.

Nothing Phone 1 Specs



6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

NothingOS#nothingphone1 #Nothing pic.twitter.com/MWgalk9dMZ — Raghvendra Singh jadon (@rsjadon01) May 4, 2022

Ainda sem data prevista para chegar, o Nothing Phone (1) viu as suas especificações serem reveladas, mostrando em primeiro lugar um ecrã de 6,43 polegadas FHD+ com taxa de refrescamento de 90hz e Amoled Display HDR10+. Há ainda que contar com um SoC da Qualcomm, o Snapdragon 778G.

No campo da fotografia vamos ter uma câmara frontal de 32MP e um módulo triplo de com 50+8+2MP. Teremos ainda 8GB de RAM e 128 GB de armazenamento, para correr o Android 12 e a sua personalização, o NothingOS.

Por fim, e para completar estas especificações do Nothing Phone (1), teremos uma bateria de 4500mAh. Esta poderá também ser carregada sem depender de ligações físicas, graças ao carregamento sem fios.

Depois de ter sido revelado o seu design, é agora a hora de se conhecerem as especificações. O Nothing Phone (1) deverá surgir em breve e certamente será um marco no mercado, graças ao que a marca tem vindo a revelar nos seus outros produtos. Resta então esperar e ver o que Carl Pei tem para revelar.