Site do Governo está OFF após demissão de António Costa

As notícias foram circulando e intensificando-se pela manhã! Foram realizadas várias buscas em vários gabinetes do Governo, tendo sido detidas cinco pessoas, incluindo o chefe de gabinete do primeiro-ministro português. Alguns minutos depois das 14h, António Costa apresentou a sua demissão. Entretanto, o site do Governo também está inoperacional.

António Costa demitiu-se e diz que não se recandidata...

Se tentar aceder ao site do Governo, vai receber a informação de que o mesmo não está a funcionar. Até ao momento, não há nenhuma explicação técnica sobre o sucedido.

Relativamente à demissão de António Costa, Portugal e o mundo têm vindo a reagir, com a bolsa de Lisboa a cair quase 3%. De relembrar que António Costa venceu as eleições legislativas com maioria absoluta em 2022 e estava no cargo de primeiro-ministro há oito anos.

Hoje, informou a nação da sua demissão e assegurou também que não se irá recandidatar. Disse ter ficado "surpreendido" com a informação de que será alvo de um processo-crime. Face aos acontecimentos, disse também estar "totalmente disponível para colaborar com a Justiça".

Quero dizer olhos nos olhos aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou, sequer, censurável.

De referir que a demissão do primeiro-ministro português acontece depois de o Ministério Público ter revelado que iria constituir como arguidos os ministros João Galamba e Duarte Cordeiro, num processo que envolve negócios de lítio e hidrogénio verde.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já convocou os partidos e o Conselho de Estado, mas só fala ao país na quinta-feira.