Hyundai KAUAI está maior, mais espaçoso e oferece tecnologia ainda mais inovadora

A Hyundai já revelou a nova geração do seu SUV compacto, o Hyundai KAUAI, na Coreia do Sul. O modelo surge com maiores dimensões e está disponível em diversas motorizações, incluindo 100% elétrica, híbrida e com motor de combustão interna, cada um deles disponível na versão desportiva N Line.

O novo SUV destaca-se ainda pelo seu interior mais espaçoso para um maior conforto dos passageiros, além da possibilidade de levar mais bagagem, e pelas suas tecnologias integradas ainda mais inovadoras.

O desenvolvimento do novo e futurista Hyundai KAUAI iniciou-se com o modelo EV, o que acaba por ser uma abordagem pouco convencional no que diz respeito ao design de automóveis, mas que reflete bem a estratégia de eletrificação da Hyundai. Em todas as suas versões, o modelo está equipado com tecnologias inovadoras, assim como funcionalidades de conforto e conveniência, para melhorar a experiência de condução.

"Adapta-se a qualquer pessoa e estilo de vida"

Segundo o vice-presidente da Hyundai, o "Hyundai KAUAI adapta-se a qualquer pessoa e estilo de vida", graças às motorizações que oferece e ao "conjunto de tecnologias e caraterísticas de design que irão acrescentar valor ao dia a dia" dos clientes.

Da dianteira robusta e achatada à traseira distinta, os faróis infinitos dão ao Hyundai KAUAI um aspeto harmonioso e único em cada versão. A versão EV destaca-se ainda pelos faróis infinitos pixelizados e é o primeiro modelo da marca sul-coreana a aplicar esta icónica caraterística de design.

O visual desportivo do SUV é acentuado pelo revestimento robusto do arco da roda com faróis dianteiros e traseiros integrados, bem como as suas laterais vincadas e os frisos cromados característicos que ligam a carroçaria ao seu spoiler agressivo. O modelo vem equipado com jantes em liga leve de 19 polegadas, o que é também uma estreia no Hyundai KAUAI.

As versões híbrida e a combustão adotam muitas das caraterísticas de design da versão EV, com uma alteração que a distingue: o para-choques dianteiro destaca-se pela guarda de proteção tridimensional e pela placa de derrapagem, ao invés da grelha do radiador. As versões ICE e HEV contam também com um revestimento de arco de roda preto para maior contraste visual.

A versão híbrida usa entradas de ar reguladas de forma ativa, superiores e inferiores, enquanto a versão a combustão está equipada com apenas uma entrada de ar ativa superior, que garante uma melhoria no coeficiente de drag do novo Hyundai KAUAI. Esta nova tecnologia transmite uma aparência semelhante à EV nas restantes motorizações, melhorando o desempenho aerodinâmico de todas as versões.

A versão N Line acrescenta uma linha prateada que envolve a parte inferior do veículo, tem dupla saída de escape e, com um design mais agressivo da saia lateral que faz a carroçaria parecer mais baixa, tem a sua imagem desportiva mais acentuada.

Entre as opções adicionais desta versão estão ainda um tejadilho preto, um spoiler traseiro e um design distinto da jante de liga leve de 18 polegadas. No interior, está equipada com pedais metálicos e a alavanca de mudanças de velocidade da gama N.

Novo Hyundai KAUAI vem com habitáculo maior e inteligente

O novo Hyundai KAUAI oferece um habitáculo mais espaçoso e versátil para maior conforto dos passageiros e o espaço de bagagem também aumentou. O modelo é líder do segmento nas suas dimensões, com uma distância entre eixos 60mm mais longa, em comparação com a geração anterior.

No que respeita aos bancos traseiros, tem mais espaço para as pernas, 77mm maior, e há 11 mm de espaço extra para a cabeça e a largura total atrás é de 1,402mm. Esta caraterística é complementada pelos bancos diferenciados e robustos, com apenas 85mm de grossura.

Além disso, a alavanca de mudanças de velocidade, integrada na coluna de direção, permite mais espaço para uma consola central livre e clean, que pode ser utilizada para suportes de copos ou para pertences, conferindo-lhe uma aparência interior mais organizada. Os assentos de segunda fila totalmente reclináveis e a bagageira oferecem espaço de até 723 litros.

Já o ecrã duplo integrado de 12,3 polegadas permite uma utilização mais ergonómica e confortável, enquanto a opção “relaxation” dos bancos dianteiros está otimizada para uma distribuição uniforme da pressão corporal, para ajudar a aliviar a fadiga após longos períodos de condução.

A manutenção e as atualizações de sistema do novo Hyundai KAUAI são as mais intuitivas de sempre graças à tecnologia de controlo eletrónico, através de atualizações de software over-the-air (OTA), segundo indicação da marca. Desta forma, os proprietários poupam em custos e têm os automóveis atualizados sempre com o software mais recente.

A bagageira de abertura automática personalizável é uma funcionalidade adicional que oferece maior comodidade aos clientes. Os condutores podem, assim, selecionar a altura e velocidade de abertura da bagageira no ecrã do sistema de infotainment ou premindo o botão de fechar durante três segundos na altura pretendida para o fecho da bagageira.

Hyundai KAUAI oferece mais funcionalidades de segurança

O novo Hyundai KAUAI está repleto de sistemas avançados de assistência à condução, como:

Travagem Autónoma de Emergência (FCA),

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA),

Radar de ângulo Morto (BCA),

Saída do Veículo em Segurança (SEW),

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA),

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW),

Monitorização do ângulo Morto (BVM) e

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)

Também está equipado com diversas funcionalidades para facilitar a condução, como:

Controlo de Velocidade Inteligente (SCC),

Controlo de Velocidade Inteligente com base na Navegação (NSCC)

Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA) e

Assistência à Condução em Autoestrada (HDA)

Para um estacionamento seguro, o novo Hyundai KAUAI conta com inúmeras tecnologias de ponta, como uma Câmara de 360º (SVM), Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo (RCCA), Aviso de Distância de Estacionamento Frontal/Lateral/À Retaguarda (PDW), Assistência de Prevenção de Colisões durante o Estacionamento à Retaguarda (PCA) e Sistema Remoto de Estacionamento Automático (RSPA).

Na Coreia do Sul, para os que optarem pela versão de motor a combustão poderão escolher entre um motor 1.6T-GDi ou 2.0L Atkinson. O 1.6T-GDi gera um binário estimado de 198 ps e até 265 Nm. A duração de abertura de válvulas continuamente variável regula a sua abertura de acordo com as necessidades do condutor. O motor 2.0L produz uma estimativa de 149 ps e até 179,5 Nm de binário, combinado com uma Transmissão Variável Inteligente (TVI) para máxima eficiência.

A versão HEV disponível na Coreia do Sul tem um motor de injeção direta 1.6-L GDi, combinado com um motor elétrico que proporciona uma aceleração impressionante e de alta eficiência com uma potência combinada de 141 ps e até 265 Nm de binário.

Mais detalhes sobre o novo Hyundai KAUAI para o mercado europeu, incluindo a versão EV, serão divulgados em março.