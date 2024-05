Esta não se esperava! Tesla apresentou uma nova cor para os Model S e Model X

Uma das formas de a Tesla manter os preços dos seus carros elétricos é como limita as configurações. As propostas estão balizadas e restritas, sendo por isso conhecidas de forma fácil e simples de escolher. Assim, o que aconteceu agora é algo inesperado, com a marca a passar a ter mais uma cor disponível, o Lunar Silver, para os Model S e Model X.

A Tesla surpreendeu e apresentou uma nova cor

A Tesla acaba de anunciar uma novidade importante para os seus carros elétricos. Tem agora uma nova cor de pintura rara, chamada Lunar Grey, como uma opção com um custo de 2.600 euros, mas não para todos os seus novos carros elétricos. Esta poderá ser escolhidas apenas para os Model S e Model X.

A Tesla é conhecida por ter opções de cores muito limitadas. Este pormenor é especialmente importante para uma fabricante automóvel associada a produtos premium. Nem sempre foi esta a sua posição, mas a empresa decidiu que necessitava simplificar as suas opções para facilitar os seus planos de produção e a correspondência dos pedidos.

Lunar Silver é só para os Model S e Model X

Esta estratégia vai contra o que o mercado tem disponível na maioria das marcas, mas mostra-se bem sucedida. Claro que muitos sentiram que a montadora poderia agora pagar mais opções, especialmente na gama superior da sua linha com o Model S e o Model X, e parece que a empresa está a dar ouvidos a estas opiniões e estas vontades.

Agora, a Tesla lançou uma nova cor de pintura rara para o Model S e o Model X, o Lunar Silver. A marca descreve esta nova cor como tendo "destaques mais claros e brilhantes – sombras mais profundas e escuras. É uma cor prateada limpa com um efeito metálico pronunciado e um tom azul subtil".

A marca destaca ainda pormenores desta nova cor. Indicou que "ao utilizar novos pigmentos, esta pintura alcança uma sensação técnica e dinâmica que acentua a forma do Model S e do Model X a partir de qualquer ângulo sob o sol". Esta não é gratuita e os utilizadores necessitam pagar um extra de 2600 euros para a ter nos seus carros.

Por enquanto, a comunidade associada à marca parece estar a gostar do retorno da prata às linhas da Tesla. Afinal, a tendência parece evidente com a opção Quicksilver do Modelo Y, o acabamento em aço prateado puro da Cybertruck e agora a pintura Lunar Silver do Modelo S e Modelo X.