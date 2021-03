HomePod mini supostamente inclui hardware para medir a temperatura e humidade do ar

A Apple, segundo algumas hipotéticas teorias, tem tradição de equipar os seus dispositivos com hardware que fica desativado. Há vários exemplos, como a possibilidade do iPhone ter um chip de rádio FM, os Apple Watch terem um sensor que poderia medir a temperatura da pele ou baterias nos iPhones que permitiriam o carregamento reversivo. Tudo isto são apenas ilações depois de alguém esmiuçar o hardware. E foi nessa mesma observação que se chegou à conclusão que o HomePod mini supostamente inclui sensores para medir a temperatura ambiente e humidade do ar.

As tecnologias poderiam ser disponibilizadas aos utilizadores desta coluna inteligente da Apple com uma simples atualização de software.

HomePod mini poderá ser também uma central meteorológica?

Segundo informações partilhadas pelo Bloomberg, que se apoia na análise da iFixit, o HomePod mini inclui um sensor secreto que é projetado para medir a temperatura e humidade atuais do ambiente em que o HomePod mini está. Parece que este sensor pode ser ativado através de uma atualização de software para fornecer novas funcionalidades aos utilizadores do HomePod mini.

Apesar de existirem muitos produtos que fazem estas leituras e que têm integração com a tecnologia HomeKit da Apple, ter esta opção diretamente no HomePod mini seria uma vantagem para todos os seus utilizadores.

O sensor de temperatura está aparentemente colocado longe da parte eletrónica interna principal. Segundo a imagem partilhada, o hardware encontra-se próximo ao cabo de energia no plástico traseiro da unidade. Então, estas evidências poderão dar um cunho de credibilidade à ideia de que de facto este sensor existe mesmo e que se destina a medir a temperatura da sala.

Apesar de haver outras possibilidades, também é verdade que o sensor poderia servir para detetar o aquecimento do próprio dispositivo. Contudo, se assim fosse, o sensor estaria próximo dos componentes internos para rapidamente detetar o sobreaquecimento, levando a medidas de ação de segurança.

Coluna da Apple ainda não está explorada ao máximo das capacidades

Este tipo de tecnologias, que detetam a humidade relativa do ar, assim como a temperatura, permitem interagir com outros dispositivos. Estes podem fornecer uma informação direta numa app do iOS, mas também podem fornecer ajustes aos eletrodomésticos. Portanto, com recurso a tal funcionalidade, usando as automatizações, a coluna poderia ligar o sistema de aquecimento ou arrefecimento de uma casa, assim como gerir a humidade da divisão.

A ser verdade que este é efetivamente um sensor para este efeito, ele atualmente está desativado. A Apple poderá ter uma ideia de como usar esta tecnologia e poderá lançar em breve software ou funcionalidades que tragam utilidade a este sensor.

Depois da Apple ter abandonado o HomePod original, para mudar o foco para a versão mini, esta poderá trazer mais usabilidade, funcionalidades e fazer mais do que aquilo que até agora foi apresentado. Assim, resta-nos esperar que a empresa de Cupertino mostre a carta que tem na manga.

Leia também: