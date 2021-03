Ciência da vacina da Pfizer-BioNTech vai ser direcionada para o tratamento de cancro

Embora a vacina tenha sido lançada em conjunto com a Pfizer, a ciência envolvida é obra da BioNTech. Os fundadores da empresa alemã vacina revelam agora que tecnologia utilizada para desenvolver a vacina contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech, poderá vir a ser aplicada na luta contra o cancro.

Ozlem Tureci, que fundou a farmacêutica BioNTech revelou que a tecnologia de mRNA (RNA mensageiro) utilizada nas vacinas poderão ajudar o sistema imunitário a combater tumores.

BioNTech deixou o cancro para se focar na pandemia

Uma das vacinas a ser administrada em todo o mundo, e também a primeira a chegar a Portugal, é a da Pfizer-BioNTech. O nome das duas empresas já não é desconhecido e, embora o nome Pfizer seja o mais sonante, a magia foi conseguida pela BioNTech.

A empresa alemã foi fundada por um casal de médicos, Ugur Sahin e Ozlem Tureci, e estava há já algum tempo a trabalhar numa forma de aproveitar o sistema imunitário do corpo para combater tumores.

Contudo, assim como o mundo, o casal foi interrompido pela chegada de um vírus extremamente infecioso e de origem desconhecida. Assim sendo, direcionaram os seus estudos para o combate ao novo vírus, aproveitando a tecnologia que estavam a investigar há duas décadas.

Vacinas contra a COVID-19… e contra o cancro

Assim como a vacina da Moderna, a da Pfizer-BioNTech utiliza o mRNA (RNA mensageiro) para enviar instruções genéticas às células do corpo humano. A tecnologia utilizada nestas vacina estava a ser investigada há duas décadas e será uma importante ajuda para a produção de proteínas que estimulam o sistema imunitário para atacar o vírus.

De acordo com a BioNTech, este princípio pode ser aplicado para conseguir que o sistema imunitário combata tumores.

Temos várias vacinas contra o cancro baseadas no mRNA.

Disse Ozlem Tureci.

Sobre quando estarão as vacinas disponíveis, Tureci respondeu que é “muito difícil de prever”. No entanto, esperam que dentro de alguns anos consigam que as pessoas tenham acesso às suas vacinas.

Por tudo isto, o Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier concedeu ao casal uma das mais altas condecorações da Alemanha: a Ordem de Mérito.

