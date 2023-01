Há muitas semanas que se fala que a Samsung terá o lançamento do Galaxy S23 a ser preparado. Aguardam-se com muita expetativa todas as novidades e melhorias que este novo smartphone vai trazer para os utilizadores.

Com várias datas apontadas como possíveis, surge agora uma confirmação que não era esperada. Uma das várias sucursais da Samsung acabou por revelar inadvertidamente a data de lançamento do Galaxy S23. Será no dia 01 de fevereiro.

Samsung revela mais do que queria do smartphone

A Samsung tem um historial de fuga de dados que não é positivo para a empresa. A cada novo lançamento surgem sempre de forma antecipada imagens e informações dos equipamentos e desta vez, com o Galaxy S23 não houve exceção.

Com vários rumores a apontarem várias datas, acabou por surgir a confirmação de dentro da própria Samsung. Numa publicação feita no site da Samsung na Colombia, acabou por ser revelada informação sobre o Galaxy S23 e a data do seu lançamento, que acontecerá no dia 1 de fevereiro.

Do que foi possível ver, toda a informação estava presente, bem como a data. Após algum tempo, a página foi retirada do site. Embora a publicação não tenha apresentado explicitamente que será o evento de apresentação do Galaxy S23, era mostrada uma configuração de câmara tripla, que foi apresentada há alguns dias.

Breaking!

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

S23 chegará em breve com muitas novidades interessantes

No que esteve presente no site da Samsung Colombia, "momentos épicos estão a chegar em breve" e foi ainda mostrado o novo design da câmara. Havia ainda imagens de folhas e lilases no canto, sugerindo os nomes das cores que surgiram recentemente - Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green e Phantom Black.

Uma das maiores mudanças que se esperam é o abandono permanente do SoC Exynos da Samsung, passando o Snapdragon 8 Gen 2 SoC a ser o padrão. Há ainda a probabilidade elevada de surgir uma câmara principal de 200 megapixels e um sensor principal de 50 megapixels nos modelos básicos S23 e Galaxy S23 Plus.

Com a data de 1 de fevereiro prestes a chegar, é natural que a Samsung inicie em breve a sua comunicação para revelar o Galaxy S23. Certamente que até essa data muito mais vai surgir, revelando ainda mais deste novo smartphone e de tudo o que ele terá de novidades.