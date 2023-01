Com o fim do suporte para o Windows 7 e outros sistemas da Microsoft, o Edge vai ter o mesmo destino nestas plataformas. A Microsoft vai permitir instalar o Edge 109 e esse será o último a ser disponibilizado nesse sistema.

A 0patch quer mudar esse cenário, por saber que muitos vão ficar no Windows 7, e por isso anunciou agora que irá suportar o Edge nas plataformas que, entretanto, forem abandonadas. Isso garante uma nova vida a este browser, que assim fica atualizado.

É bem conhecido o esforço que a 0patch tem feito para manter o Windows 7 atualizado e livre de problemas. Quando a Microsoft determinou o fim desse sistema este grupo conseguiu manter as atualizações vivas e a serem enviadas para os utilizadores.

Todas essas capacidades estão agora a ser transferidas para a manutenção do Edge, o browser da Microsoft. Comprometem-se a manter esta solução atualizada e com correções de segurança que sejam necessárias ao longo do tempo, para proteger os utilizadores.

Nós na 0patch decidimos adotar o Edge versão 109 com segurança e fornecer patches de segurança críticos, para que possa continuar a usar o Windows 7, Server 2008 R2 com o Edge de maneira segura. Com o 0patch, você também poderá continuar a usar o Windows Server 2012 (não R2 ou R2) com o Edge em segurança até o fim do suporte oficial da Microsoft em outubro de 2023... versão do servidor e você poderá continuar a usar em segurança por mais tempo.

Esta solução passa para a versão 109 do browser, a última que será suportada pelo Windows 7. Uma vez que fica de imediato sem qualquer proteção de segurança, esta parece ser a única forma de garantir que o browser não fica exposto às falhas que forem sendo descobertas.

Será acessível por 2 anos e será uma solução que será paga por quem quiser usar. Não foram revelados valores, mas parece ser a única forma de manter o Edge ativo e com uma camada de segurança mínima garantida.

Do que revelam e caso os utilizadores aceitem pagar para ter o Edge protegido, as atualizações do sistema operativo devem ser mantidas. Assim garante-se que qualquer solução de emergência será instalada automaticamente. Depois disso, deverá ser instalado o cliente 0patch que fará a instalação das atualizações que surjam.

Esta parece ser a única forma de manter o Edge atualizado no futuro. O Windows 7 está terminado e assim a segurança será mantida. Há ainda outros sistemas que mesmo com alguma garantida da Microsoft perdem o suporte para o browser.