Goodyear apresenta pneu feito de arroz que promete durar 500 mil quilómetros

A evolução dos pneus passa também pela abandono dos combustíveis fósseis. Nesse sentido, a empresa americana Goodyear apresentou uma novo conceito de pneus que pode revolucionar esta indústria. Segundo a gigante das borrachas, com esta técnica de fabrico, que recorre ao arroz, garante uma durabilidade de 500.000 quilómetros.

Os Goodyear Eagle Go foram apresentados num carro-conceito, o Citroën Oli, e já se destacam por dispensarem o uso de petróleo.

Goodyear Eagle Go é feito com 90% de materiais reciclados

A história mostra-nos que o automóvel evoluiu de sobremaneira nos últimos 100 anos. Aliás, aos dias de hoje já se prometem mesmo motores que durarão centenas de milhares de quilómetros sem manutenção. As inovações vão a praticamente todos os componentes dos automóveis.

Para mostrar um novo conceito de veículo, a Citroën apresentou o Oli. Este veículo quer combater alguns problemas atuais e apresenta-se como sendo económico, com muita durabilidade e acessível. Um dos aspetos que o destaca são os pneus que o equipam, os Goodyear Eagle Go.

Estes pneus combinam óleo de girassol, borracha natural e sílica de cinzas de casca de arroz, ingredientes que permitem dispensar materiais sintéticos. Além disso, há também um sensor embutido.

Todos os materiais naturais são obtidos através de métodos de agricultura e de cultivo responsáveis. A estrutura do pneu, por sua vez, é composta por 90% de materiais reciclados. Na mesma comunicação, a empresa aponta 2040 para o abandono total do uso do petróleo para fabricar as suas borrachas.

Como se conseguem meio milhão de quilómetros?

O segredo para a grande durabilidade desta estrutura é algo que já é usado há muitos anos. Os pneus podem ser recauchutados. Isto é, há uma estrutura base, durável e a parte que mais se consome, a faixa de rodagem, poderá ser substituída.

A estrutura tem embutido um sensor que analisa o desgaste e alerta o condutor sobre os valores de vários parâmetros da saúde do pneu, chamada tecnologia SightLine. Assim, estes pneus são concebidos para receberem até duas bandas de rodagem. A primeira “vida” do pneu seria de 150.000 km – o que é muito na comparação com um pneu normal. E empresa refere que os sulcos têm 11 mm.

No caso do uso destes pneus no Citroën Oli, as rodas nas quais o Eagle Go são calçados também são diferentes.

Para não serem tão caras quanto as rodas de alumínio, nem tão pesadas quanto as rodas de aço, são rodas híbridas entre os dois materiais. Assim, são 15% mais leves que as rodas de aço e mais baratas que as de alumínio.