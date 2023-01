O chatGPT tem estado a despertar o interesse e a curiosidade de toda a Internet, trazendo a todos um pouco daquilo que a Inteligência Artificial já é capaz de fazer.

A sua integração tem crescido e aparecido em novos lugares, havendo até a possibilidade de ser usado pela Microsoft. Quem quiser testar já hoje o chatGPT num smartphone já o pode fazer, ainda que tenha de recorrer ao WhatsApp. Veja como.

Com o chatGPT a começar a ganhar visibilidade e notoriedade, todos querem testar esta novidade. Por agora a experiência limita-se ao site onde está acessível, mas muitos querem testá-lo em outros contextos e com respostas.

Como não existem propostas para serem usadas nos smartphones, mesmo muitos a usarem-no como fonte de malware, as soluções têm de ser outras. Uma alternativa interessante e que pode ser usada é mesmo a possibilidade de usar o chatGPT no WhatsApp.

Para usar esta solução, devem primeiro registar-se junto do God In A Box. Basta aceder ao site God In A Box através do browser do smartphone e seguir o processo de registo. Será pedido que usem uma conta Google e que terminem o processo, algo simples e rápido.

Terminado este processo, deve ser confirmado o registo no acesso ao novo bot do WhatsApp, algo explicado durante o processo. No final, o utilizador pode começar a usar o chatGPT e a colocar as suas questões mais interessantes.

Importa destacar que existem algumas limitações naturais no God In A Box. Apenas é possível fazer 40 questões ao God In A Box por mês e uma mensagem a cada 10 segundos. Há ainda uma limitação de 256 carateres em cada resposta que for dada pelo chatGPT.

Testem esta solução e vão ter acesso a tudo o que o chatGPT pode oferecer. Coloquem as questões e esta inteligência artificial rapidamente responde, conseguindo até manter uma conversa com esta nova sensação da Internet.