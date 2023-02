SpaceX quer tentar um voo orbital de teste da Starship já no próximo mês

Depois de todo o sucesso que a SpaceX tem conseguido com a Crew Dragon, a empresa tem agora o seu foco na Starship. Este veículo de lançamento superpesado totalmente reutilizável é uma das bases da empresa de Elon Musk e tem por isso de ficar pronto em breve.

Com uma fase de desenvolvimento já muito avançada, parece faltar muito pouco para que a Starship possa voar. Um dos passos mais importantes estará prestes a ser dado, com um voo orbital de teste. Do que Elon Musk avançou agora, este estará prestes a acontecer.

Starship poderá estar prestes a voar

A SpaceX poderá tentar realizar o tão esperado voo de teste orbital da Starship já no próximo mês, de acordo o que revelou com Elon Musk. Respondendo a uma pergunta de um de seus seguidores no Twitter, avançou que a sua empresa espacial privada está a preparar uma tentativa de lançamento ainda no mês de março.

Do que escreveu no Twitter, se os testes que faltam correrem bem, a empresa vai tentar fazer o seu primeiro teste de voo orbital de teste da Starship já no próximo mês. Este será um passo importante para a SpaceX, porque vai confirmar o sucesso do seu trabalho mais recente.

If remaining tests go well, we will attempt a Starship launch next month — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2023

SpaceX vai fazer voo orbital em março

Este cenário não é novo e a data do voo de teste orbital da Starship já foi avançada várias vezes, com sucessivos adiamentos ao longo do último ano e meio. Ainda assim, há muitos fatores que apontam para que desta vez esse momento venha mesmo a acontecer.

Em janeiro, a Starship completou com sucesso seu primeiro teste de abastecimento, um estágio importante para o ciclo de preparação da Starship. O "wet dress rehearsal" viu a SpaceX carregar os dois estágios do veículo com mais de 10 milhões de libras de oxigénio líquido e combustível de metano. Nesse momento, a empresa também realizou alguns procedimentos de contagem regressiva que precisará usar no lançamento.

Sonho de Elon Musk prestes a realizar-se

Há, no entanto, ainda alguns testes essenciais e exigidos que a SpaceX precisa realizar. O mais importante destes é o disparo estático dos 33 motores Raptor do Super Heavy. Até o momento, a empresa nunca teve em funcionamento mais de 14 motores em simultâneo.

Só com esta avaliação a SpaceX irá obter a autorização para um voo de teste orbital. No final de janeiro surgiram sinais de que a SpaceX estava a preparar-se para realizar um teste estático já na primeira semana de fevereiro. Isso acabou por não acontecer, mas o comentário de Elon Musk parece indicar que a SpaceX tentará vai fazer este teste muito em breve.