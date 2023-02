E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento dos novos Galaxy S23, da nova Redmi Band 2, do carro elétrico Zeekr 001 que atinge 1000km de autonomia, do carro Xiaomi MS11, e muito mais.

A Xiaomi tem o seu carro elétrico e autónomo em desenvolvimento, como uma aposta importante para o futuro da empresa. Já foi visto mesmo nas estradas da China a circular, totalmente tapado, para que nenhum pormenor fosse descoberto.

Agora, existem imagens que revelam o design desta máquina de quatro rodas, bem como o potencial nome do veículo.

A pensar nas festas que vão acontecer em 2023, a Tronsmart acaba de anunciar uma nova linha de produtos. As Halo 100 e Halo 110 são duas colunas portáteis semelhantes, criadas a pensar no ambiente de festas onde há sempre alguém que goste de cantar.

Além disso, sendo um produto Tronsmart, não podiam faltar os efeitos de luz, com 5 modos para personalizar ao ritmo da música.

A Tesla é conhecida por ter tecnologia inovadora que se destaca pela perseguição ao que se chama condução autónoma. De facto, a marca foi quem fez mexer este mercado, além das suas poderosas baterias, o software é um trunfo que tem valido milhões em vendas. Contudo, a gigante alemã Mercedes-Benz anunciou que introduzirá o seu sistema de condução autónoma de Nível 3. Ultrapassa assim a empresa de Elon Musk.

O Nível 3 requer menos intervenção do condutor, permitindo, por exemplo, jogar videojogos ou ler enquanto conduz. Está aberta a caixa de pandora!

Uma misteriosa espiral foi vista a atravessar o céu noturno no Havai no início deste mês e foi captada pelo Telescópio Subaru. Um vídeo do evento foi também partilhado na internet e gerou várias teorias. Será extraterrestre?

Os avistamentos misteriosos ou inexplicáveis no céu não são fenómenos novos e têm sido observados desde há séculos. O que mudou atualmente é que temos agora a capacidade de captar em vídeo e partilhar com o resto do mundo. A explicação poderá ser até simples.

As medidas que a União Europeia tem colocado para tornar a produção de energia mais amiga do ambiente parecem estar a resultar. O período não é o mais amigável, com limites e problemas no abastecimento de matérias-primas, mas ainda assim há excelentes notícias.

A quantidade de eletricidade produzida a partir da queima de combustíveis fósseis na União Europeia deve cair este ano. Isto acontece à medida que esta se concentra em energias renováveis para substituir o fornecimento de energia da Rússia.

A Samsung tem procurado inovar com os seus smartphones e isso tem sido visto nos modelos que tem apresentado. Hoje espera-se que os novos S23 sigam esse caminho, com novidades a vários níveis, com um foco grande na fotografia e no desempenho.

Agora que estas novas propostas estão apresentadas, é hora de as conhecermos em detalhe. São 3 modelos com especificações muito próximas, mas com personalidades únicas e que os tornam como smartphones únicos. O Pplware já este com os novos Galaxy S23 e traz-lhe todas a novidades.

Em 2021, a Nissan revelou alguns veículos conceptuais como parte do seu anúncio de que iria investir 17,6 mil milhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos ao longo dos próximos anos. Um dos conceitos que apresentou é um carro desportivo descapotável de dois lugares chamado Max-Out, mas o fabricante de automóveis apenas lançou um render que mostrava como era suposto ser.

Agora, a empresa exibiu uma versão física real do Max-Out no lançamento do evento Nissan Futures em Yokohama, e parece que o fabricante de automóveis se manteve fiel ao seu design original.

Em pouco tempo, o ChatGPT conquistou os utilizadores e questionou o poderio das gigantes. Por isso, não tardou até que a OpenAI pensasse em monetizá-lo. O momento chegou e o ChatGPT Plus já está disponível: um plano de subscrição pago, que oferece benefício relativamente ao gratuito.

Em cima da mesa, estão ainda mais opções de monetização.

Desde sempre, aprendemos que as plantas são sinónimo de vida. Efetivamente, um novo estudo concluiu que plantar mais árvores, nas cidades, poderia salvar milhares de vidas.

A investigação associou a falta de árvores à morte prematura por doenças potencializadas pelo calor extremo.

Na semana passada começaram a surgir os primeiros rumores à volta de um possível lançamento de um smartphone com assinatura da Coca-Cola. A realme, rapidamente, confirmou que seria ela a empresa à frente deste lançamento dirigido ao público mais jovem.

Eis que, entretanto, foi revelado exatamente qual o modelo de smartphone que fazer parte desta parceria.

A Xiaomi tem mostrado aos seus utilizadores que está focada em trazer produtos de qualidade, preferencialmente a um preço que agrada a todos. Isso não se limita aos smartphones, mas vai mais longe em outros produtos, dedicados a muitas mais áreas.

Se no campo das smartbands todos conhecem a famosa Mi Band, que domina as ofertas, a Xiaomi quer ir ainda mais longe. Apresentou agora a nova Redmi Band 2, que quer conquistar o seu lugar no mercado e assim dominar completamente esta área.

Foi recentemente alcançado um novo marco no mundo da mobilidade elétrica. Pela primeira vez, um carro elétrico produzido em massa pode oferecer um alcance de mais de 1.000 km sem necessidade de ser recarregado. Quem está por trás deste feito sabe o que faz!