Nissan mostrou o modelo real do seu concept elétrico Max-Out… fantástico!

Em 2021, a Nissan revelou alguns veículos conceptuais como parte do seu anúncio de que iria investir 17,6 mil milhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos ao longo dos próximos anos. Um dos conceitos que apresentou é um carro desportivo descapotável de dois lugares chamado Max-Out, mas o fabricante de automóveis apenas lançou um render que mostrava como era suposto ser.

Agora, a empresa exibiu uma versão física real do Max-Out no lançamento do evento Nissan Futures em Yokohama, e parece que o fabricante de automóveis se manteve fiel ao seu design original.

Corria o mês de novembro de 2021 e a marca nipónica deixava ao mundo algumas imagens de conceito que poderiam um dia materializar a sua oferta elétrica ao mercado automóvel.

Futurista? Extravagante? Sim, eram imagens que mostravam luxúria no design, loucura criativa e muito espírito vanguardista. Não chocaram porque eram "apenas" desenhos, renderes de conceito. Agora... e se tal como apareceram nos computadores, aparecessem reais, em "carne e osso"?

Nissan Max-Out saltou do digital para a realidade

Olhando para as imagens computorizadas e para o que foi mostrado nos EUA, diríamos que foi uma obra de arte que apareceu sobre 4 rodas. Continua a ser um descapotável de dois lugares com faróis e arestas que se iluminam em diferentes cores de néon.

O design do EV tem a estética mista de várias franquias de ficção científica diferentes, incluindo Tron e Avatar. Mas para além de mostrar o que parece, a Nissan não partilhou detalhes sobre o conceito do VE, provavelmente porque não tem planos para criar uma versão de produção do mesmo em breve, se é que o pretende fazer.

Quando a empresa revelou pela primeira vez o Max-Out, prometeu desenvolver 23 veículos eletrificados e lançar 15 novos EV até 2030. Não se comprometeu a ficar totalmente elétrico até ao final da década, mas disse que pretendia uma mistura de VE e veículos a gás.

Em particular, o seu objetivo é uma mistura de 75% de veículos eletrificados na Europa e 40% de veículos eletrificados nos EUA e na China. Um dos VE que lançou desde o seu anúncio de 2021 é o Ariya, o primeiro crossover elétrico da Nissan, que tem um alcance estimado de 350 a 500 km, dependendo da variante.

A Nissan diz que o evento Futures mostrará como está a "moldar o futuro da mobilidade sustentável e do design inovador" e como se está a preparar para "os vários desafios e oportunidades que a próxima transição em larga escala para a mobilidade elétrica trará".

A marca tem na página oficial Nissan Max-Out informações que detalham o que para já se pode saber.