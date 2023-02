A Xiaomi tem mostrado aos seus utilizadores que está focada em trazer produtos de qualidade, preferencialmente a um preço que agrada a todos. Isso não se limita aos smartphones, mas vai mais longe em outros produtos, dedicados a muitas mais áreas.

Se no campo das smartbands todos conhecem a famosa Mi Band, que domina as ofertas, a Xiaomi quer ir ainda mais longe. Apresentou agora a nova Redmi Band 2, que quer conquistar o seu lugar no mercado e assim dominar completamente esta área.

Há uma nova smartband no mercado

O ano arranca com mais uma novidade da Xiaomi: a nova Redmi Band 2 (PVPR: 34,99€). Trata-se da primeira nova geração de bands de 2023, destinada para os que pretendem ficar em forma em grande estilo e que podem contar com uma promoção de lançamento de 3 a 14 de fevereiro com o PVPR a fixar-se nos 29,99€.

Todos os que procuram uma alternativa à Mi Band vão encontrar na proposta da Redmi uma resposta. Esta segue a mesma linha da smartband mais conhecida da Xiaomi, mas com um preço mais ajustado e com algumas mudanças no visual e até no hardware.

Há uma nova proposta da Xiaomi

Agora que esta nova smartband chegou finalmente ao mercado, a Redmi Band 2 está disponível em duas cores (branco e preto), conta com um vibrante ecrã TFT de 1,47" tornando mais fácil de ver toda a informação através do novo design UI/UX.

Graças ao seu corpo leve de 9,99 mm ultra-slim e com um peso de apenas 26,4g, mal irá sentir a nova Redmi Band 2 no pulso, mas esta estará sempre pronta para ser utilizada contando com resistência à água até 50m, duração ultralonga da bateria e duração da bateria até 14 dias para uma utilização diária normal.

Carimbo da Redmi é sinónimo de qualidade

A primeira nova geração de bands de 2023 chega com 30 modos de treino, incluindo 10 modos de treino profissional, adequados para quem quer começar ou retomar a prática desportiva. De forma a conseguir obter toda a informação, o utilizador da Redmi Band 2 terá ainda acesso à monitorização do ritmo cardíaco durante todo o dia, rastreamento avançado do sono e medição de nível SpO2.

Todos os que ficaram interessados nesta nova proposta de smartband podem aproveitar já a promoção de lançamento de 3 a 14 de fevereiro. Durante este período, a Redmi Band 2 está com o PVPR a fixar-se nos 29,99€.

Especificações da nova Redmi Band 2

Peso 26,4g incluindo a bracelete Tipo de visor TFT Tamanho do ecrã 1,47’’ Resolução 172 x 320 247 PPI Profundidade de cor 16 bit Brilho do ecrã Até 500 nit RAM 192KB ROM 8MB Nor Flash Nível de resistência à água 5 ATM Material da bracelete TPU Conectividade wireless BT5.1 BLE Sensores Acelerómetro de 3 eixos, sensor PPG Bateria LiPo, 210 mAh Tempo em standby 14 dias para utilização normal Tempo de carregamento ≤ 2 horas Aplicação Suportada Mi Fitness Conteúdo da embalagem Redmi Smart Band 2 x1 Bracelete x1 Guia do utilizador x1 Cabo de carregamento x1

Redmi Band 2