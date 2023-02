Apple pode estar a trabalhar num iPhone “Ultra” que terá um… ultra preço!

O novo iPhone estará a ser preparado e não terá portas físicas. Poderá ser aquele projeto que se fala há algum tempo, sem botões físicos e com tecnologia mais avançada no que toca ao carregamento. Claro, terá seguramente um preço mais caro e poderá não chegar antes do final de 2024. Então, como poderá ser o iPhone Ultra?

A Apple tirou o botão home físico, depois o digital, retirou a porta jack 3.5 mm e já removeu nos EUA o slot do cartão SIM. Além disso, melhorou a comunicação Wi-Fi entre o iPhone e outros dispositivos e já está obrigada a largar a sua porta Lightning. O que faltará então para termos um iPhone sem qualquer botão, porta ou slot físico?

No próximo ano poderemos assistir ao lançamento de um novo emblemático iPhone. De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, a Apple considera a possibilidade de lançar um iPhone mais caro "Ultra" que se encaixaria acima do iPhone Pro e Pro Max. Segundo ele, este novo dispositivo poderá chegar no início do próximo ano.

iPhone 15 ou iPhone 16 Ultra?

Temos visto nas publicações de Gurman, desde há algum tempo, alguns relatos relacionados com a possibilidade de rebranding do próximo iPhone 15 Pro Max para o iPhone 15 Ultra. Contudo, ele agora parece ter "ajustado ainda mais" a sua aposta.

Segundo o analista que segue de perto o mercado Apple, a empresa liderada por Tim Cook estará a pensar oferecer um iPhone mais potente e mais caro aos consumidores. Especificamente, Gurman aponta para um comentário recente feito pelo CEO da Apple:

O iPhone tornou-se tão integral [na] vida das pessoas. Penso que as pessoas estão realmente dispostas a esticar-se para obterem o melhor que podem nessa categoria. Também pode haver mais características futuras, tais como finalmente deixar cair a porta de carregamento.

Disse Cook aos analistas quando lhe perguntaram se o preço médio crescente do iPhone era sustentável.

Como a Apple irá diferenciar o novo modelo é mais difícil de dizer. Gurman sugere que o iPhone Ultra poderia ter um processador mais rápido, melhor hardware de câmara do que o Pro e o Pro Max e um ecrã ainda maior.

Vale a pena notar que relatórios na linha iPhone 15 sugerem que a Apple já procura mais formas de diferenciar os modelos Pro dos seus irmãos principais. Por exemplo, um relatório recente afirmou que as próximas variantes Pro poderão apresentar ligação Wi-Fi 6E, enquanto que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus serão fornecidos com antenas Wi-Fi 6 mais antigas.

Os modelos Pro poderão vir com outras características diferenciadoras, incluindo estruturas de titânio redesenhadas com botões de volume e de ligar/desligar tácteis. Por fim, há rumores a apontar para a introdução no Pro Max da lente de câmara periscópica.

Resta saber se estas novidades estarão apontadas para o iPhone 15, o deste ano, ou para o iPhone 16, a sair em setembro de 2024.