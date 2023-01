Espiral misteriosa captada por um telescópio no céu noturno do Havai (vídeo)

Uma misteriosa espiral foi vista a atravessar o céu noturno no Havai no início deste mês e foi captada pelo Telescópio Subaru. Um vídeo do evento foi também partilhado na internet e gerou várias teorias. Será extraterrestre?

Os avistamentos misteriosos ou inexplicáveis no céu não são fenómenos novos e têm sido observados desde há séculos. O que mudou atualmente é que temos agora a capacidade de captar em vídeo e partilhar com o resto do mundo. A explicação poderá ser até simples.

Espiral perfeita aparece no céu do Havai e a "culpa" é da SpaceX

Acreditar-se-ia que esta capacidade de testemunhar em vídeo os fenómenos reduziria as teorias da conspiração em torno de tais avistamentos. No entanto, como vimos recentemente, o número de fenómenos aéreos não identificados oficialmente reportados (UAP) até aumentou, e centenas permanecem inexplicáveis.

O governo dos EUA também declarou que os avistamentos podem ser causados por equipamento defeituoso ou como resultado de mau funcionamento dos sensores. Será?

Quem captou este vídeo?

Para garantir que o avistamento não foi apenas um artefacto do equipamento, podemos voltar à fonte, que neste caso é a Subaru-Asahi Star Camera instalada na cúpula do Telescópio Subaru em Maunakea, Havai.

Na noite de 18 de janeiro, a visão surgiu sobre o vulcão Mauna Kea, que está adormecido há mais de dois milénios. Como se vê no vídeo, o evento apareceu como um pequeno objeto. Abrangeu lentamente uma espiral após emitir uma onda em forma de arco, tudo isto gravado pela câmara com o mais incrível detalhe possível.

Durante anos, a câmara tem trazido imagens cristalinas de um céu estrelado noturno. Também avistou um raro aglomerado de meteoros há alguns anos. Assim, sabemos que não houve aqui qualquer artefacto ou avaria no equipamento.

Foram os investigadores do observatório que divulgaram o vídeo, à procura uma explicação do que poderia ter sido a causa.

O que causou a espiral misteriosa?

Num tweet partilhado a 18 de janeiro, a comunicação do Telescópio Subaru atribuiu a espiral a um SpaceX. Segundo a partilha, um foguetão Falcon 9 descolou às 7:24 da Estação Espacial do Cabo Canaveral na Florida para colocar um satélite de sistema de posicionamento global em órbita média.

De acordo com o relatório do Washington Post, espirais semelhantes foram previamente registadas após outros lançamentos do SpaceX. O telescópio Subaru capturou uma em abril do ano passado, mas não era tão clara como o vídeo acima.

Até agora, não existe uma explicação cientificamente validada para a espiral. Portanto, a especulação é que é causada pela expulsão do combustível restante do lançamento do foguetão. Curiosamente, o Telescópio Espacial Subaru até capturou alguns feixes de luz verde cintilantes vindos de um laser de deteção remota na semana passada, referiu o relatório WaPo.

À medida que adicionamos mais satélites e constelações, não estaremos a arruinar a vista dos céus que os telescópios terrestres conseguem capturar?