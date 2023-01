Tronsmart Halo 100 – a primeira coluna portátil para karaoke

A pensar nas festas que vão acontecer em 2023, a Tronsmart acaba de anunciar uma nova linha de produtos. As Halo 100 e Halo 110 são duas colunas portáteis semelhantes, criadas a pensar no ambiente de festas onde há sempre alguém que goste de cantar.

Além disso, sendo um produto Tronsmart, não podiam faltar os efeitos de luz, com 5 modos para personalizar ao ritmo da música.

A Tronsmart Halo 100 é uma coluna portátil que integra 2 mid tweeters, 1 tweeter e 1 woofer, com um driver de 5,6".

Vem equipado com Bluetooth 5.3 e uma potência de 60W, com uma frequência de 40Hz – 20kHz. Destaca-se ainda o facto de poder ser controlada via app, para personalização de efeitos de áudio, permitir ligar outra coluna igual em stereo e de ter tecnologia SoundPulse disponível. Permite também ligar dois dispositivos em simultâneo via Bluetooth.

Na zona frontal, existe ainda um conjunto de luzes que podem ser programadas em 5 modos diferentes, de forma a criar um ambiente de festa mais imersivo. A coluna é à prova de água com certificado IPX6.

Em termos de autonomia, a fabricante garante até 18 horas de reprodução máxima. Com um volume em cerca de 50%, esta autonomia deverá rondar as 10horas. De notar, que a coluna ainda pode ser usada como powerbank para carregamento de outros dispositivos.

A coluna Halo 110 tem as mesmas características da Halo 100, mas inclui um microfone com fios, especialmente concebido para esta coluna. Este modelo, estará disponível em breve.

A nova coluna Tronsmart Halo 100 está disponível por um preço oficial de 109,99€, com um desconto de 10€ na campanha de lançamento, a decorrer até 10 de fevereiro.

No entanto, dependendo da loja, poderá encontrar por um preço mais apetecível, que pode ir até cerca de 93,90€, como é o caso da Geekbuying. No AliExpress poderá encontrar por 94,60€ e na Amazon.es por 99,99€.

Tronsmart Halo 100