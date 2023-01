Glovo vai despedir 6,5% da sua força de trabalho e poderá atingir Portugal

Desde há várias semanas que muitas empresas da área tecnológica tem estado, uma por uma, a anunciar despedimentos de grande escala em várias divisões dos seus negócios. Vimos o Twitter, Meta, Google, Amazon, Microsoft, Spotify e várias outras a seguir o mesmo caminho, deixando sem trabalho milhares de pessoas. Apesar da Glovo ter uma escala diferente, a mesma no conjunto de todos os países onde opera envolve milhares de funcionários. Agora a empresa informou que vai despedir 250 pessoas.

O anúncio foi feito por Óscar Pierre, CEO e co-fundador da empresa espanhola. Segundo ele, estes cortes afetarão principalmente os seus trabalhadores na sede de Barcelona, ​​embora as demissões abranjam 25 países diferentes.

Pandemia criou uma necessidade e a Glovo respondeu

Conforme explicado pela Glovo, estes despedimentos não faziam parte dos seus planos há seis meses. Entre as áreas mais afetadas encontram-se o apoio empresarial, recrutamento e dados, enquanto que "estafetas, takeaway e os funcionários da linha da frente não serão afetados".

Desde que começámos em 2015, a Glovo tem um crescimento anual triplo ou duplo. Quando se cresce tão depressa, há necessidade de escalar a equipa o mais rapidamente possível para lidar com a situação.

Explicou Pierre na comunicação que fez aos funcionários.

Segundo o CEO, a situação em 2023 mudou em relação aos anos anteriores, com despedimentos que afetaram praticamente todas as principais empresas tecnológicas, com algumas exceções.

A ascensão de Glovo foi, em parte, impulsionada pela própria pandemia. Durante cada um dos três primeiros trimestres de 2022, a Glovo explica que excedeu os seus objetivos de crescimento de receitas brutas. Mas "a procura está a abrandar no setor da entrega".

Para além da situação económica, a Glovo tem a pressão financeira acrescida de várias multas da Inspeção do Trabalho. No total, é-lhes pedido uma soma de cerca de 205,3 milhões de euros por multas relacionadas com a utilização de falsos freelancers.

O arranque previa perdas brutas de cerca de 330 milhões de euros até 2022. Estes números não foram do agrado do Delivery Hero, que comprou a empresa no início do ano passado, num negócio então avaliado em cerca de 2,3 mil milhões de euros. Uma venda ruinosa que não equilibra bem as contas e que este 2023 começará com despedimentos.

Juntamente com a Glovo, houve também anúncios de despedimentos noutras empresas, como, por exemplo, a Philips. Esta anunciou que vai despedir seis mil pessoas até 2025, devido a prejuízos causados pela recolha de ventiladores para a apneia do sono defeituosos, a afetar há meses a empresa holandesa.