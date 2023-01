Baixas médicas até 3 dias vão poder ser justificadas pela linha SNS24

Conhece a linha SNS24? A baixa médica, também conhecida como subsídio por doença, é o documento necessário para comprovar e justificar a falta de condições do trabalhador em exercer a sua atividade laboral, por um determinado período de tempo, devido a um problema de saúde.

Em breve vai ser possível justificar baixas médicas através da linha SNS24.

SNS24: Medida reformista e da libertação dos cuidados de saúde primários

As baixas médicas até três dias vão passar a ser justificadas a partir da Linha SNS24 sem necessidade de atestado do médico de família. A medida deverá entrar em vigor a três de abril. A proposta é do grupo parlamentar do PS e avança em articulação com o Ministério da Saúde. Porém, o trabalhador só pode usufruir de seis dias por ano justificados desta forma, revela a RTP.

Tal mudança significa, por exemplo, que se estiver dois dias de baixa por gripe já não será necessário ir ao centro de saúde. O ministro da Saúde fala de uma medida reformista e da libertação dos cuidados de saúde primários.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), a Serviços Partilhados dos Ministérios da Saúde (SPMS) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) lançou recentemente uma campanha sob o tema "Quando ligar SNS 24 ou INEM". O objetivo é sensibilizar os cidadãos para uma correta utilização das linhas “808 24 24 24” e “112”. Em caso de dor ligeira ou moderada, febre, alteração da pressão arterial, comichão, tosse persistente, choro persistente da criança, diarreia ou náuseas, ou outra situação não emergente, o utente deve entrar em contacto com o SNS 24 através do número 808 24 24 24 para receber o aconselhamento adequado.

