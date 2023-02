Júpiter passa Saturno e torna-se no novo rei das luas

Novas tecnologias e métodos renovados permitem atualmente aos astrónomos descobrir novos mundos fora do nosso sistema solar e, mesmo dentro dele, encontrar luas e outros factos que até hoje estavam escondidos. Nesse sentido, a descoberta de uma dúzia de luas novas na órbita de Júpiter faz do rei dos planetas o rei das luas, também... pelo menos por agora!

São já perto de 100 as luas Jovian

O maior planeta do sistema solar tem agora a maior família de luas. No final de dezembro, o MPC publicou órbitas para 12 novas luas de Júpiter, que até essa data não se sabia da sua existência. Segundo Scott Sheppard (Carnegie Institute for Science), esperam-se mais publicações. As descobertas elevam a lista de luas Jovian para 92, um forte aumento de 15% relativamente à contagem anterior de 80.

Os cálculos orbitais do MPC confirmam que os novos objetos estão em órbita em torno de Júpiter. Outros dados das observações de Sheppard permitiram mesmo a recuperação da última lua de Júpiter "em falta", S/2003 J 10; as observações mais recentes alargaram a trajetória da órbita para 18 anos.

Júpiter vs. Saturno

As novas descobertas colocam a contagem da família lunar de Júpiter destacada à frente das 83 luas confirmadas de Saturno. No entanto, enquanto Júpiter pode ter por agora o maior número de luas, Saturno pode recuperar o seu atraso.

Uma pesquisa de objetos com tamanhos até cerca de 3 quilómetros de largura que se movimentam com os gigantes gasosos encontrou três vezes mais objetos perto de Saturno do que perto de Júpiter. Os objetos Saturnianos mais numerosos podem ter vindo de uma colisão que perturbou uma lua maior há algumas centenas de milhões de anos (os fragmentos ainda não foram monitorizados com cuidado suficiente para contarem como luas).

Se pudéssemos contar todas as luas com pelo menos 3 quilómetros de largura, Saturno teria mais luas do que todo o resto do sistema solar.

Disse Brett Gladman (Universidade de British Columbia, Canadá), que ajudou a identificar os novos objetos na órbita de Saturno.

Novas luas

Todas as luas recentemente descobertas são pequenas e distantes. Estas levam mais de 340 dias para orbitar Júpiter. Nove das 12 estão entre as 71 luas mais longínquas de Júpiter, cujas órbitas são superiores a 550 dias.

Este planeta capturou provavelmente estas luas, como evidenciado pelas suas órbitas retrógradas, em direção oposta à das luas interiores. Apenas cinco de todas as luas retrógradas são maiores que 8 quilómetros. Segundo os astrónomos, as luas mais pequenas provavelmente formaram-se quando as colisões fragmentaram objetos maiores.

Três das luas recém-descobertas encontram-se entre 13 outras que orbitam numa direção progressiva e se encontram entre as luas grandes e próximas das luas Galelianas e as luas retrógradas longínquas. Pensa-se que estas luas progressistas se tenham formado onde se encontram.

Descobrir pequenas luas de Júpiter ou Saturno levam o seu tempo. Analisar observações e calcular trajetórias é mais complexo para as luas planetárias do que para os asteroides ou cometas, porque o caminho de uma lua depende tanto da gravidade do seu planeta como do Sol. As observações devem também seguir a lua numa órbita completa para mostrar que ela realmente orbita o planeta, e as luas exteriores de Júpiter levam cerca de dois anos a orbitar o planeta.

Para os asteroides e cometas, por outro lado, algumas semanas de observações podem ser suficientes para prever o seu curso porque o seu caminho depende apenas do Sol.