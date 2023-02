Atualização beta para a PS5 inclui finalmente chat por voz do Discord

Depois de integrar discretamente os recursos do Discord nas consolas PlayStation 5 no início de 2022, o chat por voz chegou finalmente à consola da Sony, na última atualização beta.

Para já, o recurso está limitado ao grupo de utilizadores de teste nos EUA, Canadá e Japão.

PS5 inclui finalmente chat por voz do Discord

A Sony apresentou há instantes novidades para a sua consola PlayStation 5. Uma das mais esperadas era a integração do chat do Discord, que agora está disponível para testes.

A versão beta traz este recurso ao grupo de testes dos Estados Unidos, Canadá e Japão que, assim, passam a poder participar em chamadas do Discord. Este recurso chega depois da principal concorrente, Xbox já o ter disponível há alguns meses.

Pelo que se pode ver já, a integração do Discord na PS5 ainda não está muito optimizada, tal como aconteceu no início na Xbox no início.

No blog do Discord já existe um guia de configuração completo que pode consultar aqui. Neste caso, o utilizador, para aceder ao chat terá que recorrer também ao smartphone para transferir a conversa.

Outras novidades

A PS5 também está a ganhar suporte de taxa de atualização variável para 1440p e melhorias de UX no painel, entre outras novidades. Entre elas, destacam-se outros recursos sociais, como a partilha de ecrã, chats no ecrã e uma funcionalidade para poder ver os amigos que estão também a jogar.

Os jogadores também encontrarão novas ferramentas para aceder aos dados guardados na PS4 numa PS5, além da capacidade de mover jogos de uma consola PS5 para outra por Wi-Fi ou Ethernet. A nova versão beta está a ser lançada para beta testers certificados hoje e deve estar disponível de forma alargada nos próximos meses.