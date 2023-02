A Microsoft mostrou ao mundo como foi visionária ao apostar de forma antecipada no OpenAI, os criadores do ChatGPT. Esta presença garante o acesso antecipado a muitas funcionalidades e a uma possível integração com os seus produtos.

A provar o que será possível fazer muito em breve, foi agora apresentado o Teams Premium com funcionalidades baseadas no OpenAI e no ChatGPT. Será uma versão paga, mas que dá aos utilizadores mecanismos e automações que até agora eram apenas uma ideia para futuro.

Já tinha sido anunciado pela Microsoft que o ChatGPT e todas as ferramentas da OpenAI iam chegar aos seus produtos. Esta integração prometia que tudo o que temos hoje acessível no ChatGPT passasse a ser algo natural no Office e até provavelmente no próprio Windows, muito em breve.

A abrir o caminho para o que poderá estar para chegar, surge agora uma primeira integração. É feita com uma das ferramentas atualmente mais usadas da Microsoft, o Teams. Este passará a ter um novo plano, o Teams Premium, que traz ao utilizador várias ferramentas para automatizar e otimizar o seu trabalho.

são vários os exemplos que a Microsoft dá para esta integração, com alguns a destacarem-se, quer pela sua utilidade, quer pelo seu grau de sofisticação. Em primeiro lugar, e nas reuniões, será possível ter notas geradas automaticamente com a ajuda do GPT-3.5. Em alguns casos o utilizador nem precisa estar presente.

Além disso, O Teams Premium oferece capítulos gerados por IA no PowerPoint Live e marcadores de tempo personalizados para quando o utilizador sai ou entra numa reunião. Vão existir também tarefas geradas por IA e sugestões de ações. A Microsoft deverá aumentar em breve os recursos do Teams Premium AI ao longo do tempo.

A adição do modelo GPT-3.5 da OpenAI ao Microsoft Teams Premium acontece apenas alguns dias depois da Microsoft ter alargado a sua parceria com a OpenAI num investimento milionário. Espera-se para muito breve ainda mais novidades e melhorias do que a criadora do ChatGPT vai oferecer dentro do ecossistema da criadora do Windows.

Infelizmente, o Teams Premium não será gratuito, mas a Microsoft oferece um preço especial de 7 dólares por utilizador por mês até 30 de junho. Após esta data, o preço deverá voltar ao normal de 10 dólares por utilizador por mês.