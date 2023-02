Há novas regras para Trotinetes! Atenção à fiscalização…

E de um momento para o outro, as trotinetes invadiram as nossas grandes cidades. Por um lado é bom, pois as pessoas passaram a dispor de um meio de transporte adicional, mas o facto dos utilizadores deixarem estes veículos em qualquer lado, cria alguma "desorganização" nas cidades.

As trotinetes têm novas regras e as autoridades estão a fiscalizar. Saiba o que mudou.

Trotinetes: velocidade máxima permitida de 20 quilómetros por hora

A mobilidade elétrica não é apenas ao nível dos carros elétricos. Este "novo" segmento está a crescer em várias áreas que vão desde os carros, aos barcos, às motos, às bicicletas e até... às trotinetes.

Com o crescimento do negócio das trotinetes, foi necessário avançar para legislação. A PSP aconselha a que todos cumpram as normas do código da estrada para garantir a diminuição das situações de perigo associadas à utilização deste tipo de veículos.

Lugares próprios para estacionamento e velocidade máxima permitida de 20 quilómetros por hora são algumas das novidades, sem esquecer as regras que já existiam como:

Não utilizar o telemóvel

Não usar auscultadores nos dois ouvidos (apenas 1 é permitido)

Não circular em cima dos passeios

Circular nas ciclovias (caso existam)

Lotação máxima de 1 pessoa por veículo

Respeitar a sinalização luminosa

Relativamente às coimas, estas podem ir dos 30 aos 300 euros.

As autoridades estão a fiscalizar os condutores de trotinetes e veículos equiparados, como, por exemplo, bicicletas. A ação da PSP decorre até dia 5 e surge depois de terem sido as criadas novas regras. De referir que as novas regras em Lisboa resultaram de um acordo que a Câmara Municipal de Lisboa e os cinco operadores na cidade assinaram esta segunda-feira.