Apple poderá trazer novidades nos AirPods Max em breve

Não, no que toca ao hardware parece que estamos conversados. Uma atualização das especificações técnicas não deve acontecer tão cedo. Contudo, para vitalizar este segmento e dar um novo sopro aos topo de gama dos AirPods, a Apple poderá lançar novas opções de cores, de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg.

Atualmente estão disponíveis os AirPods Max em Cinzento sideral, Rosa, Verde, Prateado e Azul-céu. Por 629 euros, qualquer um destes pode ser seu. A novidade será mesmo a nova paleta de cores.

A mesma cara, só com uma maquillage diferente

Na última edição da sua newsletter informativa "Power On", Gurman falou sobre o futuro dos auscultadores ‌AirPods Max‌ da Apple.

Embora pareça improvável que uma grande atualização esteja a chegar em breve, a empresa pode eventualmente atualizar o hardware existente com algumas novas cores.

Disse Gurman, seguindo as pistas que alguns analistas já referiram com uma atualização de fundo só em 2024.

Se recuarmos a 2021, o analista da Bloomberg sugeriu nessa altura que a Apple estava já a trabalhar em novas opções de cores que haveria de lançar em maio de 2022. Tal não aconteceu, mas a ideia poderá estar ainda em cima da mesa.

AirPods Max não fogem à linha temporal da Apple, mas...

Os ‌AirPods Max‌ começaram a chegar aos clientes há cerca de dois anos, mas o dispositivo já começa a ficar para trás nas próprias opções da Apple. Isto porque os AirPods Pro de segunda geração trazem uma série de inovações tecnológicas que faltam aos AirPods Max, como Transparência Adaptativa, classificação IPX4 resistência ao suor e à água, sensores de deteção de pele e o chip U1 para localização de precisão com Find My (Encontrar).

Portanto, dito isto, parece provável que a próxima geração do ‌AirPods Max‌ ganhe muitos destes recursos na sua próxima encarnação, mas o último relatório de Gurman parece sugerir que a Apple pode manter a geração atual por mais algum tempo.

Conforme vimos nesta informação, há poucas semanas, o analista da Apple Ming-Chi Kuo disse que os ‌AirPods Max‌ de segunda geração serão lançados no segundo semestre de 2024 ou no primeiro semestre de 2025.

Já em outubro do ano passado, Gurman disse que a próxima versão contará com USB-C e será lançada "até 2024". Com a próxima geração ‌AirPods Max‌ ainda longe, Gurman continua a apontar para pequenas atualizações, como, por exemplo, um leque novo de cores.