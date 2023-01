AirPods Max renovados em 2024 e os novos AirPods Lite

A Apple estará já a desenhar as necessárias melhorias nos AirPods Max e, como já referimos, poderá juntar a esse desenvolvimento um novo produto para a gama, os AirPods Lite. Se a ideia nos Max é ter um produto mais premium, já nos Lite é serem bons, mas baratos. Isto, segundo as palavras do conhecido analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo.

Esta atualização dos AirPods Max é a naturalidade da evolução face aos novos chips que a Apple já implementou, por exemplo, nos AirPods Pro 2. A curiosidade é saber se a empresa dará o passo que muitos anseiam.

Próximos AirPods Max chegam em 2024

A produção em massa dos AirPods Max de segunda geração e dos AirPods Lite de preço mais baixo provavelmente ocorrerá no segundo semestre de 2024 ou talvez até no primeiro semestre de 2025, diz Kuo. O analista baseia-se isso em informações da cadeia de fornecedores.

Os AirPods Lite deverão rondar os 99 dólares. Portanto, um preço mais em conta, face ao mais barato dessa linha que atualmente custa no mercado americano 129 dólares (em Portugal custam 159 euros). Anteriormente, o analista Jeff Pu também havia já levantado o véu à possibilidade do lançamento dos tais "AirPods mais baratos".

Com os AirPods Max estamos a falar do outro lado do espectro: a Apple ainda pede 629 euros pelos topo de gama na sua própria loja. Apesar disso, o produto já pode ser encontrado a preços mais em conta, a rondar os 400 euros, por exemplo.

Mas, o que trará a Apple de novo para os auscultadores topo de gama?

Kuo não deu mais detalhes sobre os AirPods Max de segunda geração. O modelo atual data de dezembro de 2020 e pode ser equipado com uma porta USB-C, redução de ruído aprimorada, maior duração da bateria e um chip U1 para facilitar a recuperação com a rede Find My (Encontrar).

O chip U1 que a Apple adicionou recentemente aos AirPods Pro 2022 acabou por ser uma grande melhoria, então gostaríamos de ver isso também nos auscultadores Max. Outra função solicitada com frequência é o suporte para música sem perdas, possivelmente através de um cabo. Além disso, a Apple também poderia fazer algo sobre a aparência, lançando os AirPods Max em novas cores e melhorando o estojo de transporte.

Portanto, levará um tempo até que novos AirPods cheguem. Segundo a Bloomberg, tem a ver com a Apple querer concentrar toda a energia este ano no lançamento do headset Reality Pro, que será lançado nos próximos meses.

Para que tal seja conseguido, possivelmente outros produtos poderão ter de esperar por incrementos de hardware. Segundo alguns analistas, não são esperadas grandes inovações com o Apple Watch, poderá não haver grandes novidades nos iPads, mas ainda estará tudo na mesa de trabalho dos engenheiros e gestores da gigante de Cupertino.

O "buzz" maior de facto é a realidade mista com os óculos AR/VR.