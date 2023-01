Apple poderá lançar os “AirPods Lite” para competir com auscultadores mais baratos

Com o iniciar do ano, os rumores e previsões adensam-se em torno de prováveis novos mercados por onde a Apple poderá aumentar a sua oferta. Atualmente, vende quatro modelos diferentes de AirPods, desde os AirPods de segunda geração até aos avançados AirPods Max. E embora os AirPods tenham se tornado auscultadores bastante populares, eles não são exatamente baratos. De acordo com o analista Jeff Pu da Haitong Intl Tech Research, a empresa está agora a trabalhar nos novos “AirPods Lite” para competir com os auriculares sem fios mais baratos.

Este passo poderá significar um piscar de olhos a um mercado que tem sido importante para a Sony, já que tem uma grande oferta até 100 euros.

Apesar de serem acessórios de bastante sucesso, Jeff Pu afirma, com base nas suas fontes do setor, que a procura por AirPods deve cair até 2023. Mais especificamente, as vendas de AirPods devem cair de 73 milhões de unidades em 2022 para 63 milhões em 2023.

Parte desta queda poderá dever-se à “procura suave dos AirPods 3” e ao facto da Apple não ter atualização para nenhum destes produtos prevista para 2023.

Novos AirPods Lite podem abrir novo mercado para a Apple

O analista afirma na sua informação dedicada aos investidores que a empresa de Cupertino está a trabalhar nos “AirPods Lite”. Para já não é explicado grande detalhe do que será exatamente o produto em termos de características. Contudo, Pu descreve-o como um “produto de preço mais baixo” para competir com auscultadores que não são da Apple.

Com o lançamento dos AirPods 3 em 2021, a Apple manteve os AirPods de 2.ª geração disponíveis nas lojas por um preço de 159 euros, enquanto os AirPods 3 custam 209 euros. Presumivelmente, estes “AirPods Lite” custarão menos de 159 euros. Outra opção para a Apple seria simplesmente reduzir ainda mais o preço dos AirPods de segunda geração, talvez para os 99 dólares (o que para o mercado nacional deveria rondar os 120 euros).

Em 2022, a Apple apresentou os AirPods Pro de segunda geração com melhorias significativas, incluindo melhor cancelamento de ruído e um novo estojo de carregamento com o chip U1 para localização de precisão. No entanto, não há rumores sobre quando a Apple planeia atualizar os AirPods regulares (atualmente na terceira geração) ou mesmo os auscultadores premium AirPods Max.

Em 2023 as empresas terão de ser criativas, pelo que um novo produto para um segmento muito participado, pode ser uma solução... lucrativa!

