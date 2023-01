Shopify quer competir com a Amazon e já traçou uma parte do seu plano

Aos poucos, a Amazon conquistou um império que será, para muitos, invejável. Por isso, podemos considerar que é arrojado tentar igualá-la, ou mesmo ultrapassá-la. Contudo, a Shopify pretende enveredar por esse caminho espinhoso.

Se as alianças resultarem, podemos conhecer mudanças significativas no mercado do comércio online.

A Shopify pretende passar a atual gigante do retalho à frente. Se a Amazon é, hoje, uma plataforma de referência que reúne a confiança dos consumidores, em breve, podemos conhecer um novo capítulo da história do comércio online.

Pelo trajeto que foi já percorrido pela Amazon para conseguir a relevância que tem, atualmente, percebemos que a história vai complicar-se para a Shopify. Ainda assim, estratégias podem mudar rumos e a multinacional canadiana escolheu aliar-se a gigantes tecnológicas para levar a sua avante.

Embora tenha precisado de despedir 14,5% dos seus funcionários, em julho do ano passado, a Shopify está a reescrever a sua narrativa e a encontrar formas de crescer.

Shopify já se aliou a algumas gigantes

Em abril de 2021, a Apple introduziu a polémica funcionalidade "App Tracking Transparency", que permitia (e permite ainda) que os utilizadores bloqueiem as aplicações de seguir os seus passos e de recolher os seus dados. Efetivamente, esta novidade não foi recebida de braços abertos, porque - conforme aconteceu posteriormente - a Meta e a Google temiam a perda de receitas.

Ora, uma das táticas da Shopify passa por contornar esta funcionalidade da Apple. Segundo o Financial Times, a multinacional canadiana tem uma nova ferramenta destinada ao marketing, chamada Audiências, que permite que os marketeers agreguem dados dos seus clientes e carreguem as informações em plataformas de publicidade.

Depois disso, podem direcionar a publicidade de determinados produtos para clientes que já tenham adquirido coisas semelhantes noutras retalhistas.

Apesar de ainda não gerar muitas receitas, a funcionalidade é uma das promessas da Shopify, a par de outros acordos já assinados com, por exemplo, a Google, a Apple e o Twitter.

