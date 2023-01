É verdade que o mundo está com vários problemas e a elevada inflação não deixa ninguém indiferente. No início do ano é comum surgirem vários artigos sobre expectativas para 2023, o TOP das profissões mais bem pagas, entre outros temas.

Para 2023 já se sabe quais serão as profissões onde se pode ganhar mais dinheiro. Aqui fica a lista.

Profissões: diretor-geral na área da engenharia e indústria pode ganhar 120 mil euros

O jornal ECO publicou recentemente um artigo com as 10 profissões mais bem pagas em Portugal em 2023. Segundo o jornal, nos últimos anos, as áreas de engenharia e indústria, muito impactadas pela evolução tecnológica, têm revelado uma necessidade evidente (e urgente) de contratar profissionais altamente qualificados. E a boa notícia é que os salários têm vindo a aumentar.

Por exemplo, um diretor-geral na área da engenharia e indústria pode facilmente alcançar os 120 mil euros brutos por ano, o que corresponde a um salário mensal de mais de 8.570 euros (a profissão melhor remunerada em Portugal). Na segunda posição encontramos o Engenheiro Naval e Marítimo, cujo vencimento também pode chegar aos 120 mil euros brutos por ano.

Na terceira posição aparece o Diretor de Compras em que o salário pode chegar aos 110 mil euros. Destaque ainda para profissões como CISO onde o vencimento também pode chegar aos 120 mil euros ou um diretor de Recursos Humanos que pode ganhar 110 mil euros.

A área da construção civil também figura neste ranking, graças ao diretor de obra, que ocupa a oitava posição, e cujo vencimento bruto anual está entre os 70.000 e os 75.000 euros. É o responsável por todo o projeto e assegura a sua execução, de acordo com as normais legais. Para o exercício da função, o profissional deve ter uma formação em Engenharia Civil, bem como uma longa experiência no terreno, capacitando-o para gerir todo o processo, profissionais e eventuais obstáculos”, referiu o diretor da Manpower.