Apple tem 34% do mercado dos auscultadores. AirPods 2 Pro foram um trunfo no 3.º trimestre

A Apple vai aperfeiçoando os seus produtos e conquistando os segmentos onde opera. Em 2016, lançou os AirPods e desde então tem conseguido espevitar o mercado e catapultar os seus produtos para o pódio nas vendas. Hoje, a empresa de Cupertino detém 34% do mercado dos auscultadores. Para cimentar esta vantagem valeu-se do lançamento dos AirPods Pro 2 que foram o grande trunfo.

Segundo os dados revelados num relatório da Canalys, apesar do mercado dos auscultadores ter arrefecido, os dispositivos TWS (True Wireless Stereo) sofreram menos esse desinteresse. Como tal, a Apple conseguiu destacar-se ainda mais da concorrência.

Apple domina no mercado dos auscultadores TWS

Além do mercado dos smartphones premium estar forte para a Apple, com o iPhone a liderar as vendas, também o Apple Watch continua a dominar nos smartwatches. Contudo, a empresa americana já havia mostrado que nos auscultadores, com a sua já vasta gama de AirPods, queria igualmente a liderança. O investimento em tecnologias avançadas mostrou essa vontade.

Como tal, o empenho da Apple traduziu-se em fortes vendas dos AirPods Pro 2 e estes desempenharam um papel importante no aumento substancial da participação da empresa no mercado TWS, de acordo com um novo relatório de inteligência de mercado.

A Apple aumentou substancialmente a sua já forte liderança sobre o resto do mercado durante o terceiro trimestre, já que a Samsung, segunda colocada, viu as suas vendas de Galaxy Buds caírem 25%…

A Canalys lançou o seu relatório onde menciona que o mercado de TWS na totalidade cresceu 6%, enquanto indica que os auscultadores inteligentes caíram em popularidade.

De acordo com as últimas estimativas da Canalys, o mercado global de áudio pessoal inteligente sofreu o seu segundo declínio consecutivo no terceiro trimestre de 2022, com vendas a cair 4%, para 113,6 milhões de unidades. O segmento TWS continuou a ser a única categoria a apresentar crescimento, com aumento de 6% para 76,9 milhões de unidades no trimestre.

Revelou o relatório agora publicado.

A empresa disse que a Apple aumentou ainda mais a sua quota de mercado, à custa da Samsung e da Xiaomi.

A Apple (incluindo a Beats) defendeu a sua posição de liderança com o lançamento da segunda geração do AirPods Pro, que levou a um aumento de 34% nos fornecimentos e a uma participação de mercado de 31%. A Samsung (incluindo as subsidiárias da Harman) ficou em segundo lugar, mas os seus fornecimentos caíram 15%, apesar do lançamento do novo Galaxy Buds2 Pro.

Disse a empresa de análise de mercado.

Na tabela seguinte podemos visualizar os dados correspondentes ao ano de 2021 versus o ano de 2022, referente ao 3.º trimestre.

Vendas dos AirPods Pro 2 são a chave para o crescimento da Apple

Os principais pontos chave do crescimento da Apple assentaram no seguinte:

Fornecimentos de 17,8 milhões unidades no 3.º trimestre 2021 para 23,8 milhões no 3.º trimestre de 2022

O crescimento anual do TWS atingiu 34%

Quota de mercado subiu de 24,6% para 30,9%

A quota de mercado da Apple já era o dobro da da Samsung, e é agora 2,5 vezes superior.

A Canalys referiu ainda que as marcas de áudio premium lutaram para manter as suas posições e tiveram de reduzir os preços para o fazer.

No 3.º trimestre de 2022, as marcas centradas no áudio, tais como Sony, Jabra e JBL (sob as subsidiárias Harman da Samsung), utilizaram descontos agressivos através dos canais para sustentar os níveis de fornecimentos, enfraquecendo significativamente o desempenho do mercado das marcas de valor por dinheiro. Mas os aumentos do valor de mercado destas marcas são relativamente planos.

Conforme podemos ler no relatório agora disponibilizado.