Ford vai entregar mais de 2.000 carrinhas elétricas à DHL

A par da mudança que está a ser protagonizada pelas fabricantes (ou a intenção de mudança), também as empresas estão a assumir compromissos mais verdes. No caso da DHL, o compromisso será assumido pelas mais de 2.000 carrinhas elétricas que a Ford lhe vai entregar.

Os compromissos sustentáveis são cada vez mais comuns.

Se já prestou atenção às carrinhas utilizadas para entregas urbanas, já deve ter reparado que são, normalmente, veículos altos, mas compactos, que garantem larga capacidade. Aquela que deve ver com mais frequência é o modelo Transit da Ford, por responder perfeitamente às necessidades das transportadoras.

Agora, a DHL, uma das empresas de destaque na indústria de logística, assinou um acordo com a Ford que pressupõe que a fabricante de automóveis forneça mais de 2.000 carrinhas elétricas E-Transit. Esta ação surge no sentido de acelerar a eletrificação das entregas.

A Ford E-Transit é alimentada por um motor de 135 kW ou 198 kW, e possui uma bateria utilizável de 68 kWh, garantindo um alcance de 317 km, de acordo com o ciclo WLTP. Pode recarregar em corrente alternada até 11,3 kW e em corrente contínua até 115 kW.

Parceria da DHL e da Ford (também) tem a sustentabilidade em vista

Este acordo estabelecido entre a Ford e o Deutsche Post DHL Group não inclui apenas as carrinhas elétricas. Por sua vez, também dá acesso à gama de soluções de gestão de frotas elétricas da fabricante, como o acesso ao software E-Telematics connected e aos serviços de carregamento Ford Pro.

Desta forma, as duas empresas aproximar-se-ão do cumprimento dos objetivos comuns de redução de custos e otimização da eficiência como parte do seu compromisso com a sustentabilidade.

Por exemplo, durante a próxima década, a DHL irá investir 7 mil milhões de euros na transformação da sua frota logística para um sistema de emissões zero, com 60% da frota global da empresa a ser 100% elétrica até 2030.