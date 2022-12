Jogos grátis no Playstation Plus para Dezembro de 2022

Um dos meses mais apetecidos do ano já chegou. Dezembro chega com a promessa de um Natal recheado de festa, alegria, presentes e rabanadas e... videojogos também.

A Sony Playstation já revelou os jogos que irão ficar disponíveis para descarregar gratuitamente no Playstation Plus. Venham conhecê-los.

A Sony Playstation já revelou os jogos que ficam disponíveis no decorrer do mês de Dezembro no Playstation Plus, para todos os jogadores que tenham uma subscrição ativa do serviço.

Os jogos, encabeçados por Mass Effect Legendary Edition, ficarão disponíveis para download na PlayStation Store entre dia 6 de dezembro e 3 de janeiro de 2022.

A Lista

Mass Effect Legendary Edition

Com o Mass Effect Legendary Edition os jogadores têm a oportunidade de reviver a a épica e lendária história do Comandante Shepard, no decorrer da fantástica trilogia Mass Effect. Esta Edição inclui o conteúdo base para um jogador e mais de 40 DLCs de Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, além de armaduras, armas e packs promocionais, tudo remasterizado e otimizado para Ultra HD 4K.

Biomutant

Por outro lado, Biomutant (Playstation 5 e Playstation 4) é um RPG de kung-fu pós apocalíptico que decorre num mundo aberto e que apresenta um sistema de combate único, misturando artes marciais, tiroteios e habilidades mutantes. Em Biomutant, o mundo foi assolado por uma praga e as raízes da Árvore da Vida estão moribundas. As tribos estão divididas. Cabe aos jogadores explorarem um mundo em convulsão e decide o seu destino: serão o seu salvador ou irão conduzi-lo até um destino ainda mais sombrio?

Divine Knockout: Founder's Edition

Em Divine Knockout: Founder's Edition, da Red Beard Games, os jogadores terão a oportunidade de nocautear os deuses do primeiro jogo de luta de plataforma na perspectiva de terceira pessoa! Poderão ainda tornar-se num pequeno e poderoso deus mitológico, lutar em todas as três dimensões, salvar os seus amigos e reinar.