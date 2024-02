Jogo Cities: Skylines 2 já vendeu um milhão de cópias desde o lançamento

Há alguns jogos que são lançados e passam despercebidos, por não despertarem o interesse dos jogadores. Mas outros há que acabam por se tornar num sucesso num curto espaço de tempo. É o caso do título Cities: Skylines 2 que já vendeu um milhão de cópias desde o seu lançamento.

Cities: Skylines 2 já vendeu 1 milhão de unidades

De acordo com os dados recentemente revelados por fontes da indústria gaming, o jogo Cities: Skylines 2 já conseguiu vender 1 milhão de unidades desde a data do seu lançamento, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2023 pelas mãos da empresa Paradox Interactive.

Para quem não conhece, trata-se de um jogo de construção de cidades onde o jogador tem um terreno no qual deve criar a sua cidade. Em Cities: Skylines 2 podemos construír vários pormenores, como estradas, zonas, serviços públicos e serviços urbanos como forma de atrair pessoas para residirem na cidade e ainda empresas. O jogador pode ainda definir outros detalhes, como políticas municipais, impostos e criar uma estratégia para que a cidade cresça e se desenvolva de determinada forma.

Portanto, a notícia destaca assim o grande montante de vendas desde título, que vendeu um milhão de unidades desde o mês de outubro até ao final do ano de 2023, embora o lançamento tenha sido marcado por algumas polémicas. No relatório financeiro, a Paradox Interactive diz estar consciente das reclamações feitas a Cities: Skylines 2 e adianta que está a trabalhar junto com a Colossal Order, produtora do jogo, para melhorar todos esses aspetos do título.

Mas já no passado a CEO da Colossal Order, Mariina Hallikainen, teceu algumas declarações polémicas ao dizer que Cities: Skylines 2 não é "para todos" e que a comunidade do jogo é "tóxica".

O jogo está disponível para várias plataformas, como PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e tem um custo de 49,99 euros para PC.