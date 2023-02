Depois de muitos trimestres ao longo dos anos a crescer e a bater recordes, a Apple parece que viu finalmente chegar um momento de pausa. Os seus resultados financeiros para o último trimestre de 2022 acabam de ser revelados e mostram uma nova realidade.

Apesar de haver novos máximos em algumas áreas chave, há uma quebra generalizada nos produtos que nos habituaram a novos máximos constantes. Desta vez nem o novo iPhone conseguiu compensar a perda e evitar um trimestre menos positivo da Apple.

Lucros e receita do trimestre desceram

Foi há poucos minutos que a Apple apresentou os seus resultados financeirosreferentes ao final do ano de 2022. Este é por norma um período muito positivo para a empresa, mas no ano passado houve uma mudança bem visível. As vendas de novos dispositivos abrandaram muito e isso trouxe as receitas para valores muito mais baixos.

Do que foi revelado, a empresa obteve uma receita de 117,2 mil milhões de dólares, o que representou uma queda de 5% em relação ao ano anterior. Há ainda um lucro de 29,99 mil milhões de dólares, menos 13% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Mesmo com estes valores em queda, há pontos positivos no desempenho da Apple neste trimestre. Teve um recorde de receita de 20,8 mil milhões nos serviços e atingiu mais de 2 mil milhões de dispositivos ativos na sua base instalada.

Resultados de vendas dos equipamentos Apple

iPhone: 65,78 mil milhões (vs. 71,63 mil milhões)

Mac: 7,74 mil milhões (vs. 10,85 mil milhões)

iPad: 9,40 mil milhões (vs. 7,25 mil milhões)

Wearables: 13,48 mil milhões (vs. 14,70 mil milhões)

Serviços: 20,78 mil milhões (vs. 19,5 mil milhões)

iPhone e MacBook abrandaram, mas iPad cresceu

Quando olhamos para o desempenho de vendas do seu produto mais importante, o iPhone, há de imediato um alerta. Os problemas na cadeia de produção, combinados com uma atenção maior dos consumidores numa economia mais incerta, levaram a uma queda de 8% na receita do smartphone da Apple.

Os MacBook seguiram o mesmo caminho e a Apple viu as suas vendas caírem 29%, quando comparado com o mesmo período de 2021. A receita associada ao iPad aumentou 30%, mostrando que os novos modelos foram bem recebidos. No campo dos wearables, onde encontramos o Apple Watch e os AirPods, as vendas também caíram 8%.

A quebra da receita da Apple está alinhada com uma queda geral na indústria de tecnologia. Na apresentação, Tim Cook revelou que 3 fatores pesaram nestes resultados. O ambiente macroeconómico desafiador, questões cambiais e as restrições no fornecimento relacionadas à COVID levaram a atrasos na disponibilidade do iPhone 14 Pro e Pro Max, entre outros dispositivos.