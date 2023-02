Google investe 300 milhões em empresa de IA fundada por antigos funcionários da OpenAI

A competição entre a Google e a Microsoft sobre o futuro da Inteligência Artificial continua a aquecer. Enquanto a Microsoft está firmemente conectada à criadora do ChatGPT, a Google pode ter recorrido a uma empresa fundada por antigos funcionários da OpenAI: a não tão conhecida Anthropic. A empresa construiu o seu próprio chatbot, um potencial rival do ChatGPT chamado Claude.

Apesar de ainda não o terem divulgado publicamente, a Google já deu o seu passo em frente.

De acordo com um relatório do Financial Times, em finais de 2022, a Google investiu cerca de 300 milhões de dólares na startup, embora a notícia não tenha sido falada na altura. Em troca do dinheiro, a Google obteve uma participação de 10% na empresa, e a Anthropic é obrigada a comprar recursos de cloud computing à gigante.

Assim como a Microsoft, a Google anda à procura de aliança

Esta dinâmica é algo semelhante à parceria entre a Microsoft e a OpenAI. A OpenAI fornece a perícia em pesquisa, enquanto a Microsoft fornece não só milhares de milhões de dólares em investimento, mas também acesso à sua plataforma em nuvem, que é necessária para "treinar" os mais recentes modelos de IA.

É notável que a Anthropic está também a desenvolver o seu próprio chatbot: um potencial rival do ChatGPT, chamado Claude. Contudo, não é claro que a Google planeie integrar o Claude nos seus serviços como a Microsoft está a fazer com o ChatGPT. A Google já tem muita experiência interna no desenvolvimento de sistemas com linguagem de IA.

A Anthropic foi criada em 2021 como uma empresa de utilidade pública, por Dario Amodei, antigo vice-presidente de investigação da OpenAI. Este levou consigo vários investigadores da antiga empresa, incluindo Tom Brown, engenheiro chefe do modelo da linguagem de IA GPT-3. Amodei separou-se da OpenAI "após um desacordo sobre a direção da empresa" - nomeadamente, o foco cada vez mais comercial após o seu primeiro acordo com a Microsoft em 2019.

Investigadores achavam a Open AI uma empresa imprudente

Muitos investigadores de IA criticaram desde então as ações da OpenAI como sendo cada vez mais imprudentes, particularmente o seu lançamento do ChatGPT na web no final do ano passado, sem as devidas salvaguardas ou softwares que pudessem detetar de forma fiável a sua produção. Em comparação, a Anthropic enfatiza o seu trabalho de construção de "sistemas de IA fiáveis, interpretáveis, e orientáveis" no seu website. Mas será que o investimento da Google irá afetar uma mudança nestas prioridades?

De qualquer modo, podemos esperar ouvir mais sobre o futuro da IA da Google muito em breve. A empresa está a realizar um evento sobre o tema na próxima semana, dia 8 de Fevereiro. E é provável que num futuro próximo vejamos mais da Microsoft sobre os seus planos de adicionar o ChatGPT ao Bing.

