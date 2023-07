Rui Pinto acedeu ao sistema do Fisco com as credenciais da Diretora

O criador da plataforma Football Leaks, Rui Pinto, foi recentemente acusado pelo Ministério Público de 377 crimes. Rui Pinto foi acusado de piratear os emails do Benfica e também de espiar os e-mails dos advogados do Futebol Clube do Porto. O pirata informático português está agora também a ser acusado de ter acedido ao sistema informático do Fisco.

Rui Pinto entrou com as credenciais da própria diretora do fisco...

De acordo com o despacho de acusação a que a televisão pública teve acesso e segundo revelação da TSF, estão em causa acessos a e-mails de jornalistas do grupo Cofina, da Igreja Universal do Reino de Deus, de procuradores, juízes, advogados e PSP, de clubes como o Benfica, o Rio Ave, o Leixões, o Vitória SC, da Liga de Clubes e de empresas de Isabel dos Santos, entre 2016 e 2019.

Segundo a acusação, em março de 2017, o pirata informático conseguiu entrar no sistema informático do Fisco através do email da própria diretora-geral, Helena Alves Borges. Revela o ECO que...

O arguido conseguiu atingir 122 acessos a diretorias partilhadas contidas nos servidores da Direção de Serviços de Prevenção e Inspeção Tributária, Serviços Centrais, Direção de Serviços de Aveiro e IVA

O criador do Football Leaks, acedeu ao sistema para obter informação sobre agentes e jogadores, segundo avançou o “Jornal de Notícias”.

Rui Pinto é um hacker português conhecido pelas suas atividades na área da pirataria informática. Ganhou destaque pela sua participação na difusão de informações confidenciais, ao dar conhecimento público de ações de corrupção e irregularidades em diferentes setores.

Utilizando o pseudónimo "John", Rui Pinto invadiu os sistemas de computadores de diversas organizações para obter informações confidenciais, que posteriormente foram divulgadas à imprensa.