Balão espião chinês: Que se passa de estranho no FlightRadar24?

Com as notícias da existência de um balão espião chinês em solo americano, o mundo tem procurado mais informação sobre o que está a acontecer. Além disso, hoje mesmo foi detetado um novo "Balão espião chinês".

E no FlightRadar24, o que está a acontecer de estranho?

Na internet existem serviços para quase tudo. Até quando pensamos que, por exemplo, na área da aeronáutica, tudo é mais limitado, eis que temos acesso a um conjunto de informação curiosa.

O FlightRadar24 é um serviço que pode ser usado via web browser ou recorrendo a aplicações para Mac OS,iOS Android, e que permite, em tempo real, saber informações detalhadas sobre voos de todo o mundo. Este serviço mostra-nos a situação do espaço aéreo internacional e disponibiliza informações detalhadas sobre centenas de voos em trânsito pelo mundo - saber mais aqui.

O que andas os utilizadores a fazer no FlightRadar24?

De acordo com informações da própria plataforma de monitorização de aeronaves, uma ferramenta padrão de investigação de alta altitude tornou-se a aeronave mais "rastreada" do mundo depois que milhares de pessoas a confundiram com o suposto balão espião chinês.

Este sábado o FlightRadar24 atualizou o rótulo para esclarecer que se trata de uma aeronave controlada pelos Estados Unidos, escrevendo: “Desculpe, este não é um balão chinês”.

Pelo menos 4.000 utilizadores acompanharam cada movimento do balão de investigação, designado de HBAL617, no FlightRadar24. Foi a aeronave mais "rastreada2 do local no final da sexta-feira e início do sábado.