Tweets no Instagram? Rede social adicionou Notas ao topo da lista de Conversas

O Instagram tem introduzido alterações, complementando e adaptando a rede social àquilo que os utilizadores procuram. Depois de Adam Mosseri anunciar a chegada da funcionalidade Notas, na lista de Conversas, à Europa e ao Japão, os utilizadores começaram a receber a atualização.

A funcionalidade foi lançada em dezembro e já havia chegado a todos os outros países e zonas onde o Instagram opera.

No final de janeiro, o responsável do Instagram, Adam Mosseri, anunciou que a funcionalidade Notas iria chegar a toda a Europa e ao Japão. Hoje, os utilizadores acordaram com a possibilidade de partilhar pequenos textos, com até 60 caracteres, no topo da lista de Conversas.

Uma vez nas Conversas, os utilizadores podem adicionar a sua Nota, bem como ver as dos seus amigos, durante 24 horas após a publicação. As respostas às Notas chegarão através das Mensagens Diretas. Assim como acontece com as Histórias, os utilizadores podem disponibilizar a sua Nota apenas aos Amigos Chegados.

Meta quer usar as Notas do Instagram para competir com o Twitter?

Num vídeo publicado na sua conta, Mosseri explicou que a Europa e o Japão não foram incluídos no lançamento inicial das Notas porque o Instagram precisava de assegurar que a funcionalidade cumpria os regulamentos locais antes de a trazer para estas regiões. Além disso, revelou que demorará alguns dias até que todos tenham acesso.

Na altura do lançamento, em dezembro, o Instagram explicou que, durante os testes das Notas, percebeu que as pessoas gostariam de ter uma forma mais descontraída de iniciar conversas. Por isso, o objetivo da funcionalidade que chega, agora, à Europa é dar aos utilizadores um modo casual e espontâneo de se conectarem.

Também em dezembro, o The New York Times relatou que a Meta estava a considerar transformar as Notas do Instagram num concorrente do Twitter - mais completo -, de modo a aproveitar o caos que a aquisição de Elon Musk representou para a rede social. O relatório dizia que a empresa tinha estado a ponderar se as Notas deveriam ser uma aplicação autónoma ou uma funcionalidade dentro do Instagram.