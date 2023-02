CrossfireX, considerado um dos piores jogos de 2022, vai desaparecer em maio

Normalmente falamos sobretudo sobre os melhores jogos, os mais populares lançamentos e os mais bem sucedidos títulos existentes no mercado. Mas também existem outros que são a 'ovelha negra' do setor... e esses nem sempre ganham tempo de antena.

Contudo, há agora informações sobre o jogo CrossfireX, considerado como um dos piores títulos de 2022. E os dados mostram que o jogo da Smilegate vai chegar ao fim no mês de maio deste ano.

CrossfireX vai chegar ao fim em maio de 2023

Para quem não conhece, o jogo CrossfireX do tipo FPS foi criado pela empresa Smilegate e lançado há cerca de um ano, no dia 10 de fevereiro de 2022. O jogo chegou para as plataformas Xbox, nomeadamente a Xbox One e as Xbox Series X e Series S.

No entanto o título foi alvo de várias críticas e obteve uma das piores classificações da Metacritic de 2022. Atualmente, na plataforma de análises, CrossfireX apresenta uma nota de 38 através de 22 apreciações, onde 5 são médias e as restantes 17 são negativas. Já por parte dos utilizadores, o jogo está classificado com 3.3 com base em 288 avaliações, onde 67 são positivas, 29 são médias e 192 são negativas.

Com estes e outros resultados menos bons, os responsáveis pelo jogo admitiram que não há grande coisa a fazer para o salvar e anunciaram nesta sexta-feira (3) a decisão de pôr um ponto final ao título.

De acordo com a Smilegate, CrossfireX vai chegar ao fim no dia 18 de maio. O jogo está a começar de deixar de ser vendido na Xbox Store e também será removido do Game Pass. Para além disso, todas as compras do jogo feitas nos últimos 14 dias serão reembolsadas e quem já tiver o jogo na sua posse deixará de o poder jogar a partir da data de encerramento estabelecida, pois a criadora decidiu encerrar os servidores multiplayer de CrossfireX e também bloquear o acesso ao modo single player.

A criadora justifica esta medida dizendo que o jogo "não estava onde precisava".