A Samsung tem procurado inovar com os seus smartphones e isso tem sido visto nos modelos que tem apresentado. Hoje espera-se que os novos S23 sigam esse caminho, com novidades a vários níveis, com um foco grande na fotografia e no desempenho.

Agora que estas novas propostas estão apresentadas, é hora de as conhecermos em detalhe. São 3 modelos com especificações muito próximas, mas com personalidades únicas e que os tornam como smartphones únicos. O Pplware já este com os novos Galaxy S23 e traz-lhe todas a novidades.

Os Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 da Samsung definem uma nova era na experiência de utilização daquela que é a série premium dos equipamentos Samsung Galaxy. A câmara épica do Samsung Galaxy oferece aos utilizadores uma maior liberdade para explorarem a sua criatividade, como a gravação de vídeos Nightography verdadeiramente cinematográficos com recurso a uma IA verdadeiramente transformadora.

O exclusivo "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" vem desencadear uma nova experiência de excelência incluindo a mais avançada IA, e um desempenho em gaming a pensar num futuro em que os jogos são ainda mais exigentes e a série Galaxy S23 assegura o melhor desempenho gráfico. No Galaxy S23 Ultra, a S Pen integrada, que muitos utilizadores de longa data dos Samsung Galaxy conhecem e adoram, oferece novas possibilidades de produtividade, tirar notas, desenhar e muito mais.

Todas as inovações da série Galaxy S23 são acompanhadas de um design marcante que vem alavancar o compromisso de sustentabilidade da Samsung com a utilização de mais materiais reciclados do que qualquer outro smartphone Samsung Galaxy.

Uma Câmara com os Mais Megapixéis e mais Controlos Criativos tanto para o Dia como para a Noite

O Galaxy S23 Ultra torna mais fácil para qualquer tipo e nível de fotógrafo registar conteúdos fenomenais. Oferece aquele que é o sistema de câmaras mais avançado dos Samsung Galaxy, adaptável a quase todas as condições de iluminação e desenvolvido para tornar incrível cada detalhe.

As características melhoradas de Nightography transformam a forma como a série Galaxy S otimiza fotografias e vídeos num vasto leque de condições ambientais. Filmar um concerto ao vivo, fazer um autorretrato num aquário ou uma fotografia de grupo ao jantar deixou de ser um problema – agora os utilizadores podem obter imagens e vídeos mais nítidos.

O ruído visual, ou grão, que normalmente arruína as imagens com pouca luz é corrigido por um novo algoritmo de processamento de sinal de imagem (ISP) baseado em IA melhora os detalhes do objeto mantendo o seu tom de cor natural.

Pela primeira vez num Samsung Galaxy, o Galaxy S23 Ultra ostenta um novíssimo sensor de Pixel Adaptativo com 200MP apto a captar momentos épicos com uma incrível precisão. Tirando partido do agrupamento de pixéis (pixel binning) para assegurar múltiplos níveis de processamento em alta resolução de uma só vez.

E porque as câmaras de selfie são mais importantes do que nunca para a forma como comunicamos atualmente, a série Galaxy S23 introduz um novo autofoco ainda mais rápido e a primeira câmara de selfie Super HDR da Samsung, que passa dos 30fps para os 60fps, que permite registar imagens e vídeos visivelmente melhores a partir da câmara frontal.

Para os utilizadores que procuram o derradeiro controlo criativo e a total personalização, a série Galaxy S oferece um conjunto de ferramentas que prometem diferenciar qualquer experiência fotográfica. A aplicação Expert RAW, disponível exclusivamente no Samsung Galaxy, permite fotografar e editar imagens em RAW ou JPEG tal como uma DSLR – sem a necessidade de um equipamento fotográfico volumoso.

Os utilizadores podem experimentar múltiplos níveis de exposições fotográfica e até mesmo captar como nunca a Via Láctea com as novas funções de Astrofotografia, presente na Samsung Camera e na aplicação Expert RAW. Além disso as novas capacidades de zoom disponíveis através da aplicação Galaxy Watch5 Camera Controller permitem aos utilizadores captar uma fotografia perfeitamente enquadrada sem tocar no equipamento diretamente a partir do pulso.

As inovações adicionais da câmara incluem:

Em baixa luminosidade ou em outras situações que normalmente existe desfoque de movimento, o enquadramento de vídeo é automaticamente corrigido com novo estabilizador de imagem ótico (OIS) com o dobro da amplitude em todas as direções.

Os vídeos ficam mais cinematográficos com a nova capacidade de criar vídeo 8K a 30 fotogramas por segundo e um ângulo de capturar alargado.

IA avançada, baseada em objetos, analisa cada detalhe no fotograma, até mesmo características faciais, tais como cabelo e olhos, para refletir cuidadosamente as características dinâmicas de uma pessoa.

Para uma experiência de vídeo ainda mais aperfeiçoada, a nova função de gravação áudio 360 dos Galaxy Buds2 Pro cria um som multidimensional.

No Galaxy S23+ e Galaxy S23, a icónica câmara Samsung Galaxy também se destaca por uma qualidade de imagem melhorada. A caixa de contorno foi removida, marcando uma nova era de design essencial do Galaxy, que faz com que toda a série se destaque.

Desempenho Premium abre caminho para o futuro dos jogos móveis

Tanto para developers como para os jogadores, o desejo de desafiar limites e reimaginar constantemente aquilo que é possível fazer, requer tecnologia que supere todas as expectativas. O Qualcomm "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" permite um desempenho sem precedentes apoiado pela bateria de 5.000mAh do Galaxy S23 Ultra que garante mais 20% de duração.

Especificações do Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra Ecrã 6.8-polegadas QHD+ Edge

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort Dimensões & Peso 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g Câmara 12MP Ultra-Grande Angular F2.2, FOV 120˚

200 MP Grande Angular F1.7, FOV 85˚

10MP Teleobjetiva 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚

10MP Teleobjetiva 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚

12MP Câmara Frontal F2.2, FOV 80˚

AP Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Memória 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB

8 + 256GB Bateria 5,000mAh Carregamento* Carregamento por cabo: Até 65% de carga em cerca de 30 minutos com adaptador de 45W e cabo USB-C de 5A

Carregamento rápido sem fios 2.0

PowerShare sem fios SO Android 13

One UI 5.1 Ligação e Conectividade 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Segurança Samsung Knox, Samsung Knox Vault Resistência à Água IP68

O desempenho gráfico do Galaxy S23 Ultra é mais rápido em cerca de 40% e o seu desempenho em IA também foi otimizado em mais de 40% para conseguir equilibrar desempenho e potência para fotografia, vídeo, jogos de baixa latência e outras aplicações. Para antecipar o futuro do realismo digital, o Galaxy S23 Ultra vem preparado para suportar a tecnologia Ray Tracing em tempo real, presente já nos mais exigentes jogos móveis.

Os utilizadores poderão desfrutar de cenários mais realistas, graças a esta tecnologia que simula e rastreia cada raio de luz. Além disso, a câmara de vapor de refrigeração dos Samsung Galaxy, é agora maior e incluída em todos os modelos da série Galaxy S23, assegurando assim a total imersão do utilizador numa maratona de jogos sem prejudicar a sua experiência.

Toda esta potência é exibida no expansivo ecrã do Galaxy S23 Ultra de 6,8 polegadas com uma curvatura reduzida para criar uma superfície maior e mais plana para a melhor experiência visual num smartphone Samsung Galaxy.

Especificações do Galaxy S23 + e S23 Galaxy S23 e Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S23+ Ecrã 6.1-inch FHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (48~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort 6.6-inch FHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (48~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort Dimensões & Peso 70.9 x 146.3 x 7.6mm, 168g 76.2 x 157.8 x 7.6mm, 196g Câmara 12MP Ultra Grande Angular F2.2, FOV 120˚

50 MP Grande Angular F1.8, FOV 85˚

10MP Teleobjetiva 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚

12MP Câmara Frontal F2.2, FOV 80˚

AP Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Memória 8 + 512GB

8 + 256GB

8 + 128GB 8 + 512GB

8 + 256GB Batteria 3,900mAh 4,700mAh Carregamento Carregamento por cabo: Mais de 50% em cerca de 30 minutos com adaptador de 25W e cabo 3A USB-C

Carregamento rápido sem fios 2.0

PowerShare sem fios Carregamento por cabo: Mais de 65% em cerca de 30 minutos com adaptador de 45W e cabo 5A USB-C

Carregamento rápido sem fios 2.0

PowerShare sem fios SO Android 13

One UI 5.1 Ligação e Conetividade 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Segurança Samsung Knox, Samsung Knox Vault Resistência à Água IP68

A característica única de maior conforto do Samsung Galaxy permite aos utilizadores ajustar os tons de cor e os níveis de contraste, diminuindo a tensão ocular durante a noite. O reforço do cuidado com a visão ajusta-se agora a quatro níveis de iluminação em vez de dois para combater a luminosidade excessiva à noite e o encandeamento de iluminação externa durante o dia.

Sustentabilidade alavanca a essência do Samsung Galaxy

A série Galaxy S23 eleva a fasquia da tecnologia de ponta concebida tendo em mente o planeta. Integrando ainda mais materiais reciclados do que a série Galaxy S22, incluindo alumínio reciclado de pré-consumo, vidro reciclado e plásticos reciclados pós-consumo provenientes de redes de pesca descartadas , barris de água e garrafas de politereftalato de etileno (PET).

A nova série S é a primeira a integrar Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, acrescentando maior durabilidade para utilização a longo prazo e concebida com uma média de 22% de conteúdo reciclado pré-consumo . Além disso, cada smartphone Galaxy S23 vem em caixas redesenhadas para serem feitas com papel 100% reciclado.

Com a série Galaxy S23, a Samsung Galaxy está a fazer mais para minimizar o seu impacto no ambiente sem comprometer a qualidade e estética dos equipamentos. A série Galaxy S23 inclui certificação UL ECOLOGO®, o que significa que o produto foi reconhecido por apresentar um impacto ambiental reduzido.

E porque todos os utilizadores desejam prolongar a vida útil do seu dispositivo, a experiência premium da série Galaxy S23 está assegurada ao longo dos anos com quatro gerações de atualizações de SO e cinco anos de atualizações de segurança. Para garantir a longevidade, os utilizadores podem também aproveitar uma variedade de programas Samsung Care+ , um serviço de garantias extra para danos acidentais, reparações e muito mais.

Segurança e Privacidade de Fácil Utilização Permite uma Experiência Transparente sem Compromissos

Assegurar segurança e privacidade de utilização está na base da série Galaxy S23. Cada smartphone vem com a proteção ponto-a-ponto Samsung Knox, que recebeu mais certificações governamentais e industriais do que qualquer outro dispositivo móvel, plataforma, ou solução no mercado.

O Painel de Segurança e Privacidade do Samsung Galaxy disponibiliza aos utilizadores total visibilidade sobre quem tem acesso aos seus dados e de que forma é que estes estão a ser utilizados. Com apenas um olhar, é fácil ver se os dados pessoais estão em risco e receber recomendações simples para alterar as definições de forma a obter uma experiência mais segura. Os utilizadores podem, também, decidir exatamente que aplicações e programas têm acesso aos seus dados e como é que os podem utilizar.

Para uma camada adicional de segurança, o Knox Vault, que foi introduzido pela primeira vez na série Galaxy S21, protege informação importante agora também na série Galaxy S23, isolando-a do resto do dispositivo - incluindo o SO -, para uma proteção adicional contra vários tipos de vulnerabilidades.

Mais liberdade e flexibilidade para estilos de vida conectados

Na base da experiência premium da série Galaxy S está a inovação inegociável do Samsung Galaxy Ultra. Contudo, o poder e as capacidades criativas do Samsung Galaxy Ultra não se ficam pelos smartphones. Com conjugado com o Galaxy Tab S8 Ultra, os utilizadores podem agora desfrutar em pleno do ecossistema Samsung Galaxy.

Em todos os modelos da série Galaxy S, as experiências interligadas trazem benefícios adicionais. O Samsung Multi Control , que liga a funcionalidade de rato e teclado entre um PC e um tablet Samsung Galaxy, estende-se agora ao Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 para a máxima flexibilidade entre dispositivos.

Além disso, a usabilidade de texto melhorada facilita a cópia de texto, como URLs, de um dispositivo para outro, para dar continuidade uma tarefa noutro dispositivo. No Galaxy S23 Ultra, o emparelhamento do Google Meet com o Samsung Notes e a S Pen incorporada tornam agora as videochamadas ainda mais colaborativas. Com a partilha ao vivo do Google Meet, os participantes podem coeditar simultaneamente um documento a partir de cada um de seus dispositivos Android, em vez de visualizarem um ecrã partilhado.

Disponibilidade

A série Galaxy S23 chega em quatro tons mate inspirados na natureza: Black, Beige, Green e Lavender.

A partir do dia 17 de fevereiro de 2023, o Galaxy S23 Ultra, o Galaxy S23+ e o Galaxy S23 estarão amplamente disponíveis nos principais retalhistas e na loja da Samsung.com nas seguintes versões e PVPr:

Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB – 1.869€ (Versão exclusiva da loja online Samsung) 512GB – 1.629€ 256GB – 1.449€



Samsung Galaxy S23+ 512GB – 1.369€ 256GB – 1.249€



Samsung Galaxy S23 256GB – 1.049€ 128GB – 989€



Galeria de imagens dos novos Galaxy S23