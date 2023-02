IRS: Afinal o que se pode declarar e descontar com imóveis?

A entrega da declaração de IRS está para breve e, como é normal por estes dias, os contribuintes têm algumas dúvidas. O Pplware já publicou aqui quais as despesas que o ajudam a baixar o IRS.

E ao nível dos imóveis, o que podemos declarar e assim poupar uns euros?

IRS: O que diz o artigo 78º - E

Relativamente à declaração de IRS, mais concretamente ao nível da declaração de imóveis, podemos encontrar toda a informação no Código do IRS (artigo 78.º - E). Segundo o artigo, à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível um montante correspondente a 15 % do valor suportado por qualquer membro do agregado familiar, tal como informamos aqui. Ou seja, considerando os 15% das despesas das rendas é possível até um limite de 502 euros.

Podem também ser deduzidos 15% dos juros para créditos à habitação contratados até 31 de dezembro de 2011. Neste caso o limite é de 296 euros.

Para agregados familiares com rendimento coletável até 30.000 euros é possível beneficiar até 450 euros.

As despesas com reabilitação de imóveis também podem ser deduzidas à coleta em 30%. O limite de reembolso é de 450 euros. Caso seja um senhorio, pode deduzir várias despesas, desde que bem justificas. Neste caso podem colocar como despesas...

Condomínio;

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI);

Taxas municipais (saneamento, esgotos ou outras);

Obras de manutenção e reparação;

Pinturas exteriores e interiores;

Gastos com limpezas e porteiros;

Energia e manutenção de elevadores;

Energia para iluminação, aquecimento ou climatização central.

O preenchimento de imóveis é realizado no quadro 7 do anexo H da declaração de IRS. O calendário fiscal está disponível aqui.

A Declaração de IRS - Imposto de Rendimentos Singulares é um documento que reúne os seus rendimentos do ano anterior e outras informações relevantes sobre a sua situação tributária.

Leia também...