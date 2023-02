Mesmo com o Windows 10 a começar a chegar ao seu fim, a Microsoft parece apostada em levar os utilizadores a ficarem fiéis aos seus produtos. Têm sido várias as situações em que os problemas impedem a utilização deste sistema, quase sempre fruto de falhas.

Não sendo situações recorrentes, estas insistem em surgir em momentos chave. A mais recente chega agora na instalação do Windows 10 e está a obrigar os utilizadores a comprar uma licença do Microsoft 365. Só assim parece ser possível avançar neste processo.

Instalar o Windows 10 tem um problema

É sem qualquer dúvida uma situação anormal e que não era de todo esperada pela Microsoft. Ainda assim, e do que é descrito, há quem esteja a tentar instalar o Windows 10 e a ser brindado com uma situação caricata.

Um dos passos que a instalação deste sistema apresenta aos utilizadores é a possibilidade de comprar ou testar o Microsoft 365. Até agora era simples de o contornar, mas os relatos dão conta de que passou a ser obrigatória a compra de uma licença desta suite de produtividade.

Só se comprar uma licença do Microsoft 365

Na verdade, os utilizadores só precisam de colocar o seu cartão de crédito para poderem avançar na instalação do Windows 10 é algo que é novo e, acima de tudo, indesejado. Mesmo rejeitando a oferta de um teste ao Microsoft 365, feita pela Microsoft, são encaminhados para a página da compra.

Claro que mais tarde, e isso acaba por ser a solução mais usada, é possível cancelar a subscrição feita. Ainda assim, não parece ser a forma mais simples da empresa levar os utilizadores a seguirem com os testes ao Microsoft 365.

Um bug que deverá ser resolvido em breve

Do que foi avançado por uma fonte da Microsoft que pretendeu permanecer anónima, este é um bug que está nos botões presentes no ecrã de apresentação do Microsoft 365. As funções foram trocadas e bastará escolher a opção de compra para avançar sem ter de colocar o cartão de crédito.

Esta é mais uma situação em que a Microsoft parece condicionar os utilizadores, com uma falha tão simples que nem parece real. Estará será certamente resolvida em breve, e não é algo intencional. Ainda assim, certamente que levará muitos a fazer a compra no Windows 10, apenas para seguir com a sua instalação.