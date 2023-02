Tal como em acontecido há vários anos, o GitHub publicou o seu "Octoverse 2022", dedicado a temas como as linguagens de programação. Este é um relatório sobre o estado atual do software de código aberto e o ecossistema que está à sua volta.

Aqui podemos agora ver as linguagens de programação que mais cresceram durante o ano de 2022. A lista poderá surpreender quer pelas posições, quer mesmo pelas presenças que estão nesta tabela.

O GitHub passou o ano de 2022 em revista

O GitHub é uma das plataformas mais usadas e abriga 94 milhões de programadores, com presença de mais de 90% das empresas da Fortune 100 nesta plataforma. Com este volume de dados, as conclusões tiradas por cada edição do Octoverse são consideradas de elevada relevância.

O relatório referente a 2022 destaca que o Rust teve um aumento de mais de 50% na sua comunidade, impulsionado em parte pela sua segurança e confiabilidade. Já o Python continuou a ter crescimento na utilização no GitHub, com um aumento 22,5%, impulsionado pela sua utilidade na ciência de dados e no machine learning.

A lista das que mais cresceram continua

De acordo com o GitHub, o Lua está a crescer graças à sua crescente popularidade em dois campos totalmente diferentes: desenvolvimento de jogos e apps IoT. Já o Go cresce por ser a escolha favorita para projetos baseados em containers na cloud (Docker, Kubernetes, etc. ).

Ao olharmos apenas para a popularidade, e não para o crescimento de utilização, o cenário é diferente. Apenas três das 10 principais linguagens estão no ranking apresentado: Python (2), Typescript (4) e Shell (8). O domínio, algo até normal, está no JavaScript.

Mas que linguagens de programação são estas?

O Hashicorp Configuration Language (HCL) não é de forma declarada uma linguagem de programação, embora certamente esteja envolvida no trabalho de desenvolvimento do software. É uma sintaxe que pode ser usada para detalhar a configuração de uma infraestrutura criada usando o Terraform, uma ferramenta fundamental para profissionais de DevOps.

Já o Makefile, oitavo classificado na lista, tem um papel semelhante. É usado, preferencialmente em sistemas Unix, para criar scripts que indicam ao comando 'make' como compilar programas escritos em outras linguagens (exemplos são o C/C++).